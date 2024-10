Das neue Pokémon-Spiel ist perfekt für alle, die zu faul für Pokémon GO sind

Wer ein großer Fan des Sammelkartenspiels von Pokémon ist, der hat jetzt mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket die perfekte Gelegenheit, sich ein digitales Deck zusammenzustellen. Und das ohne, dass man wie bei Pokémon GO das Haus verlassen (oder Booster kaufen) muss.

Was ist das für ein Spiel? In Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket geht es um die schönsten Aspekte beim Sammelkartenspiel. Wir öffnen Booster, sammeln die gezogenen Karten und können damit gegen die CPU oder andere, menschliche Gegner kämpfen.

Aktuell stehen 3 unterschiedliche Booster zur Auswahl, die man sogar aus einer Auswahl an mehreren Päckchen aussucht und mit einem Fingerwisch öffnen kann. So hat man zumindest ein wenig das Gefühl, sich sein eigenes Päckchen im Kartenladen auszusuchen und zu öffnen.

Ein Booster kann alle 12 Stunden geöffnet werden. Es gibt Items, die durch Missionen oder Echtgeld erhalten werden, um die Zeit zu begrenzen.

Die gesammelten Karten werden dann in einem digitalen Ordner abgelegt. Daraus können Decks erstellt werden, um sie in Kämpfen zu nutzen.

Das digitale Spiel erklärt zudem in einem ausführlichen Tutorial, wie die Regeln des Kartenspiels sind. Falls ihr also das analoge TCG nicht kennt, ist das kein Problem. Allerdings ist es ein größerer Sprung, von den Regeln des digitalen Spiels zum echten Kartenspiel zu wechseln. In Sammelkartenspiel Pocket sind die Regeln nämlich an vielen Stellen vereinfacht worden.

Pokémon-Sammelkarten im eigenen Heim statt Spazieren für Taschenmonster

Was ist der Vorteil gegenüber Pokémon GO? Wie beim bereits vorhandenen Mobile-Game geht es darum, Pokémon zu sammeln, nur eben in Kartenform. Doch bei Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket müssen Trainer nicht das Haus verlassen, sondern können ihre Booster gemütlich auf der Couch öffnen.

Komplett faule Trainer können sogar das Kämpfen überspringen. Es gibt in CPU-Kämpfen eine Auto-Funktion, bei der das Spiel automatisch den Kampf durchführt. So kann man sich nebenbei noch anderen Dingen widmen und das digitale TCG erledigt für einen die Kämpfe ganz von selbst.

Muss ich Geld ausgeben? Es gibt einen Ingame-Shop und einen Premiumpass, für den Spieler Geld ausgeben könnten. Sie erhalten dadurch den Vorteil, in einem noch kürzeren Zeitabstand Booster zu öffnen.

Allerdings gibt einem das Spiel auch so die Möglichkeit, mindestens alle 12 Stunden einen Booster zu öffnen. Daneben gibt es die Option, über Ingame-Missionen Sanduhren zu sammeln, mit denen die Zeit weiter verkürzt wird.

Es ist also nicht nötig, Geld auszugeben. Die Option könnte eher etwas für ungeduldige Spieler sein, die noch mehr Booster öffnen wollen.

