Nintendo hat für Pokémon Karmesin & Purpur die schönste Version der Switch vorgestellt – Ich hänge sofort am Haken

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Was sagt ihr zu der neuen Switch-Version? Findet ihr sie optisch genauso eindrucksvoll wie ich oder schreckt euch der lila-rote Stil eher ab? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Die normale Switch OLED kostet in der Regel um die 339,99 €. Einen kleinen Aufpreis muss ich also für das besondere Design leisten.

Was wissen wir über den Preis? Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch kein Preis für die Spezial-Version der Switch bekannt. Die Switch im Special-Design zu dem bunten Shooter Splatoon 3 wird für 349,00 € auf Amazon gehandelt. In der Preisklasse könnte dementsprechend auch die Pokémon-Version sein.

Wann ist der Release? Nintendo gibt auf seiner Webseite an, dass die Spezial-Version der Switch ab November verfügbar sein wird. Ein genaues Datum, wann die Konsole bestellbar ist, gab Nintendo noch nicht an.

Trotzdem beobachte ich seit Monaten den Markt und hoffe auf einen Rabatt, schließlich steht der Release von Karmesin und Purpur an. Zur 9. Generation der Taschenmonster will ich nicht nur wieder in das Franchise einsteigen, ich muss auch noch die Spiele Schwert und Schild sowie Legends: Arceus nachholen.

Was ist das für eine Switch-Version? Nintendo hat eine neue Version der Nintendo Switch im passenden Design zu den kommenden Pokémon-Spielen Karmesin und Purpur vorgestellt. Und was soll ich sagen … ich werde mein Bestes geben eine zu ergattern.

Nintendo hat eine neue Version der Nintendo Switch vorgestellt und MeinMMO-Autor Dariusz Müller ist sofort begeistert vom Design. Was macht sie so besonders?

