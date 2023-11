Zwei der treusten Begleiter aus Ruffys Crew sind der Schwertkämpfer Zorro und der Koch Sanji. Die beiden können sich aus irgendeinem Grund nicht leiden, doch in der Not sind sie für ihre Crew da. Um diese ungewöhnliche Rivalität noch genauer widerzuspiegeln, hat der Manga von One Piece ein lustiges Detail eingebaut.

Wie äußert sich die Rivalität der beiden? Die beiden befinden sich ständig im Streit und provozieren den jeweils anderen. Das führt zu lustigen Situationen, in denen Nami oft zur Streitschlichterin wird.

Sowohl Zorro als auch Sanji sind sehr starke Mitglieder in Ruffys Crew. Im großen MeinMMO-Ranking haben wir sie auf die ersten drei Plätze der stärksten Crewmitglieder gesetzt.

Zorro ist einer der stärksten Schwertkämpfer in One Piece, wohingegen Sanji mit seinen Tritten die meisten Gegner umhaut. Sie messen sich deshalb allein schon mit ihren Kräften und konkurrieren darum, wer mehr Gegner besiegen kann als der andere.

Auch die Netflix-Serie von One Piece stellt ihre Rivalität gut dar:

Zorro und Sanji haben Spitznamen füreinander

Was ist das für ein witziges Detail? Um die Rivalität der beiden zu unterstreichen, hat Schöpfer Eiichiro Oda eine Sache eingebaut: Zorro nennt Sanji im Manga nicht ein Mal bei seinem Namen. Der Schwertkämpfer hat den Namen des Kochs noch nie ausgesprochen, sondern sich immer Spitznamen für ihn ausgedacht. Umgekehrt ist es schon einmal vorgekommen, dass Sanji Zorro beim Namen genannt hat.

Zorro macht sich vor allem darüber lustig, dass Sanji in seiner Freizeit gerne kocht. So nennt er Sanji beispielsweise:

Pfannenschwinger

Löffelschwinger

Erbsenzähler

Zwiebelschneider

Auch Sanjis kreiselförmige Augenbraue hat er schon einmal als Beleidigung genutzt. Doch Sanji lässt das nicht auf sich sitzen und kontert mit Spitznamen, die sich meist um die Haarfarbe von Zorro drehen:

Moosbirne

Spinatschädel

Säbelheini

Schwertschwinger

Daneben fallen weniger kreative Beleidigungen wie „Blödmann“, wenn es mal hitziger wird. Im Anime hat Zorro Sanji übrigens schon beim Namen genannt, das Detail gilt also nur für den Manga, der wöchentlich im Weekly Shonen Jump erscheint.

Ihre Rivalität könnt ihr beispielsweise im folgenden Tweet von dieem131 sehen:

Wer sind die beiden eigentlich? Zorro ist das erste offizielle Mitglied von Ruffys Piratenbande, der schon vor seinem Beitritt in die Strohhutbande mit Mister 7 kämpfen musste. Er ist zunächst ein Kopfgeldjäger, der sich mit der Auslieferung von Piraten seinen Lebensunterhalt verdient. Doch durch den Beitritt in Ruffys Bande wird er plötzlich selbst zum Piraten.

Sanji ist ein begabter Koch. Er nutzt deshalb nur seine Beine im Kampf, weil er die Hände zum Kochen benötigt. Das musste auch Sanji-Schauspieler Taz Skylar feststellen, als er für die Netflix-Serie mehrere Stunden täglich trainieren musste.

Beide haben Ruffy viel zu verdanken, weshalb sie ihm die ewige Treue geschworen haben und ihn auf seinem Weg zum Piratenkönig unterstützen.

