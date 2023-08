Eine Folge One Piece hat mit albernen Geräuschen das Internet zerstört – und Fans glücklich gemacht

Auch nach 24 Jahren ist der Anime One Piece beliebt und schafft es, das Internet zu crashen. Eine halbe Episode ist schuld daran.

Die meisten Anime gehen nur über 13 oder mit Glück 26 Episoden. Richtig lange Dauerbrenner sind eine Ausnahme – und einer davon ist One Piece. Der Anime hat inzwischen über 1.000 Episoden veröffentlicht und erfreut sich noch immer größter Beliebtheit. Die neuste Folge, Episode 1071, wurde so sehnsüchtig erwartet, dass manche Websiten zusammenbrachen, als sie endlich live ging.

Was ist passiert? Am vergangenen Sonntag war es für Fans von One Piece endlich so weit. Die Folge 1071 ging an den Start und sollte eine der wichtigsten Szenen der Geschichte rund um Monkey D. Ruffy und die Strohhutbande offenbaren.

Die Folge wurde aber nicht nur in Japan sehnsüchtig erwartet, sondern auf der ganzen Welt. Alle wollten die Folge „sofort“ nach Release sehen und darüber sprechen. Das führte nicht nur zu kurzzeitigen Serverproblemen beim Streaming-Anbieter Crunchyroll, sondern auch zahlreiche Fan-Sites und Diskussionsforen wurden kurzzeitig außer Kraft gesetzt.

Warum war die Folge so wichtig? Während der Episode bekommt der Protagonist seine „Gear 5“-Kraft. Das ist eine Erweiterung seiner bisherigen Fähigkeiten, die dem Protagonisten Ruffy auch ein neues Aussehen verleiht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für unerfahrene Zuschauer mag der Kampf albern wirken – vor allem wegen der „fliegenden Augen“ oder den übertriebenen Geräuschen, die eher an die Looney Tunes oder Tom&Jerry erinnern. Für die meisten Fans ist das aber ziemlich passend, denn es entspricht der eher abgedrehten Persönlichkeit von Ruffy und ist demnach eine logische Verbesserung seiner Kraft.

Viele Fans waren auch vor allem auf das Design gespannt, das Ruffy in dieser Form haben würde.

Dabei bekam die Episode nicht nur positives Feedback. Gerade die erste Hälfte bestand aus vielen alten Animationen und Rückblicken, die stark an Recap-Episoden erinnern.

Zum Glück konnte die zweite Hälfte der Episode das wieder wett machen.

Warum ist One Piece so beliebt? Das ist schwer an einzelnen Faktoren festzumachen. One Piece besticht nicht nur durch einen eher ungewöhnlichen Zeichenstil und sehr abgedrehte Charaktere, sondern auch eine der längsten Geschichten im Anime- und Manga-Bereich überhaupt. Das ist auch der Grund, warum viele Fans One Piece inzwischen fast ihr ganzes Leben lang verfolgen – immerhin begann die Ausstrahlung des Anime im Jahr 1999.

Hinzu kommt, dass One Piece ganz langsam auf das Ende zusteuert. Denn der Mangaka Eichiiro Oda, der Zeichner und Autor des Quell-Materials, hat im vergangenen Jahr gesagt, dass One Piece „in den nächsten 2-3 Jahren den Abschluss finden könnte.“

Selbst wenn die Strohhutbande dann ihre Reise beendet, dürfte One Piece als einer der längsten und beliebtesten Anime aller Zeiten in die Geschichte eingehen.

Über 1000 Folgen sind euch zu lang? Hier sind die 5 besten Anime-Filme, die jeder gesehen haben sollte.