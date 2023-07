Warum haben viele Anime so nervige „Recap“-Folgen?

Der Albtraum jedes Anime-Fans sind „Recap“-Episoden ohne neue Inhalte. Doch warum gibt es diese nervigen Folgen überhaupt?

Anime-Fans haben es manchmal schwer. Wo Streaming-Plattformen wie Netflix oder Disney+ ihre Serien zumeist „in einem Rutsch“ veröffentlichen, erscheinen Anime in den allermeisten Fällen noch in einem wöchentlichen Rhythmus und sind an die Ausstrahlung im japanischen Free-TV gekoppelt.

3 Monate, 6 Monate oder – bei besonders großen Anime – noch länger dauert es, bis eine Serie vollständig verfügbar ist.

Da ist es besonders ärgerlich, wenn dann eine Woche durch eine „Recap-Folge“ verschwendet wird und man gar nichts Neues zu sehen bekommt. Aber wie kommt das eigentlich zustande?

Recap-Episoden – Die Geißel moderner Anime

Was ist eine „Recap“-Folge? „Recap“ ist die Abkürzung des Wortes “Recapitulation” und bedeutet so viel wie „Zusammenfassung“ oder „Rückblick“. In einer solchen Episode wird die Handlung der bisherigen Folgen zusammengefasst und das Geschehen noch einmal im Schnelldurchlauf erklärt.

In der Regel enthält eine solche Folge gar keine neuen Szenen, sondern überwiegend nur Bild- und Ton-Material aus den vorangegangenen Folgen, die manchmal noch um ein paar geschriebene Texte ergänzt wurden. Gelegentlich gibt es auch eine neue Erzählerstimme, die das Geschehen zusammenfasst und begleitet.

Diese „Recap“-Folgen zählen aufgrund ihres Inhaltes auch nicht als vollwertige Episode der Handlung. Eine Recap-Episode, die etwa die Handlung eines Anime bis einschließlich Episode 7 zusammenfasst, hat dann meistens den Namen „Episode 7.5“ um klarzumachen, dass es eben nicht Episode 8 ist.

Gelegentlich werden diese Folgen auch als „Special“ bezeichnet und enthalten etwa kurze Interviews mit den Synchronsprechern der Protagonisten, die ein bisschen Hintergrundwissen zu ihrer Arbeit und der Vorbereitung auf ihre Rolle geben.

Viele Fans sehen Recap-Folgen als Ärgernis oder gar Zeitverschwendung, da sie keine neuen Informationen enthalten und den Verlauf der Handlung nicht vorantreiben.

Auch der Erfolgs-Anime “Oshi no Ko” musste mit Episode “7.5” unerwartet eine “Recap”-Folge einlegen.

Warum gibt es diese Recap-Folgen? Das liegt vor allem in der Produktion von Anime begründet. Wenn eine Anime-Serie etwa im Zeitraum von Januar bis März ausgestrahlt werden soll, dann bedeutet das nicht, dass zum Ausstrahlungstermin der 1. Episode bereits die ganze Serie vollständig produziert wurde.

In sehr vielen Studios sind Anime- oft „mit heißer Nadel gestrickt“ und werden häufig erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fertig.

Das macht die Produktion von Anime-Serien besonders anfällig für Krankheitsausfälle. Wenn einer oder mehrere Animatoren ausfallen, kann das oft nur schwer durch den Rest des Teams ausgeglichen werden.

Da häufig aber die vertragliche Verpflichtung versteht, einen bestimmten Sendeplatz mit der Ausstrahlung einer Episode zu füllen, wird in dem Fall aus bestehendem Material recht schnell eine „Recap“-Episode zusammengestellt.

Hinzu kommt, dass die Animatoren und Zeichner fast immer unter einer sehr hohen Arbeitsbelastung leiden.

Dies wird auch noch erschwert durch den Umstand, dass Zeichner und Animatoren in vielen Fällen keinen festen Stundenlohn für ihre Arbeit bekommen, sondern anders vergütet werden. Oft gibt es eine Bezahlung „pro Frame“ oder seltener „pro Bildsekunde“.

Dadurch entsteht ein Dilemma für die Animatoren, die zum einen besonders viele Frames schaffen wollen (Quantität, die Geld bringt), zum anderen aber auch den hohen Ansprüchen aufwändiger Serien entsprechen und einfach gute Arbeit abliefern wollen (Qualität, die wenig Geld bringt und sehr viel Zeit kostet). Gepaart mit hohem Zeitdruck, ist das Potenzial für Probleme groß.

Dass sie zusätzlich oft als Freelancer arbeiten und permanent nach neuen Aufträgen suchen müssen, macht den Druck noch größer.

Ein spannendes Video zu dem Thema hat auch Ninotaku gezeigt:

Gibt es “gute” Recap-Folgen? Allerdings gibt es, auch wenn das eher die Ausnahme ist, durchaus „geplante“ Recap-Folgen. Das ist vor allem oft dann der Fall, wenn es sich um längere Serien handelt.

Solche geplanten Recap-Folgen sind seltener, lassen sich aber häufig anhand ihres Produktionsaufwandes erkennen und enthalten häufig doch noch einige Szenen an neuem Bildmaterial.

Eines dieser eher positiven Beispiele ist etwa die „Death Note“-Episode 26. Auch wenn ein großer Teil des Inhalts der Folge klar den „Recap“-Kriterien entspricht, dient die Episode zugleich als Erklärung darüber, welches Wissen der Detektiv und die Polizei bisher über die Vorfälle sammeln konnte und welche Rückschlüsse sich daraus ableiten lassen. Dennoch enthält die Folge neue Szenen und schließt logisch an das Ende der vorangegangenen Episode an.

In den allermeisten Fällen sind Recap-Folgen aber auf Probleme im Produktionsablauf zurückzuführen.

Wenn ihr euch also das nächste Mal über eine „Recap“-Episode ärgert, denkt stets daran: Das war vermutlich eine bewusste Entscheidung, um die Qualität der nächsten Episode gewährleisten zu können.

