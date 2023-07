Die 5 traurigsten Anime, die euch garantiert das Herz brechen werden

Ihr wollt die volle emotionale Ladung und herausfinden, wie nah ihr am Wasser gebaut seid? Diese 5 Anime werden euch zum Weinen bringen – garantiert.

Anime sind auch deswegen so beliebt, weil sie das ganze Spektrum an Gefühlen hervorrufen können. Auch wenn die oft überzeichneten Emotionen für manche gewöhnungsbedürftig sind, haben gerade Anime-Dramen doch den Ruf, noch lange beim Zuschauer im Gedächtnis zu bleiben.

Ist euer Tag heute etwas zu schön? Die eigene gute Laune geht euch auf den Keks? Ihr wollt einfach mal schauen, ob ihr überhaupt noch zu Gefühlen in der Lage seid? Dann haben wir hier die 5 besten Anime, bei denen ihr eine Packung Taschentücher bereitstehen haben solltet, denn sie werden euch das Herz brechen – und doch werdet ihr jede Sekunde davon lieben.

Your Lie in April

Alternative Namen: Shigatsu wa Kimi no Uso, Kimiuso, Sekunden in Moll

Genres: Drama, Romanze

Episoden: 22

Stream verfügbar auf: Wakanim

Kousei Arima gilt als Wunderkind. Denn trotz seines jungen Alters spielt er das Piano bereits meisterhaft und gilt in Fachkreisen als „menschliches Metronom“. Er gewinnt Preise ohne Ende. Seine strenge Mutter führt ihn mit striktem Training und einer strengen Erziehung an – bis sie plötzlich stirbt. Das daraus entstandene Trauma sorgt dafür, dass Kousei dem Piano abschwört.

Jahre später an der Hochschule hängt er noch immer an der Musik, doch sein Leben ist monoton und farblos geworden. Das ändert sich drastisch, als die lebensfrohe Violinistin Kaori in sein Leben tritt und ihn zur Piano-Begleitung bei ihren Auftritten macht. Es ist nur eine kleine Lüge, die es den beiden erlaubt, eine Verbindung zueinander aufzubauen.

Was man von Your Lie in April erwarten sollte: Der Anime besticht durch vielschichtige und überzeugende Charaktere, wie man sie nur selten zu sehen bekommt. Das liegt aber auch daran, dass die Serie sich ausgesprochen viel Zeit nimmt, um die Protagonisten aufzubauen. Die gleiche Zeit wird aber auch genommen, um die Auswirkungen der dramatischen Wendung zu beleuchten. Gerade das Ende der Serie wird allen Zuschauern noch eine ganze Weile in Erinnerung blieben.

Plastic Memories

Alternative Namen: Plamemo

Genres: Drama, Romanze, Sci-Fi

Episoden: 13

Stream verfügbar auf: Crunchyroll, Amazon Prime, Akiba Pass TV

Nachdem Tsukasa seinen College-Beitritt versemmelt hat, schafft er es durch private Kontakte wenigstens schnell einen Job zu finden. Als Mitarbeiter von „Sion Artificial Intelligence“ gehört er zu einem Team, das „Giftias“ der Kunden einsammeln muss, wenn diese das Ende ihrer Lebensspanne erreichen. Giftias sind hochentwickelte Androiden, die für Privatkunden unterschiedliche Rollen einnehmen. Während manche etwa als Haushälterin herhalten, dienen andere als Art der Trauma-Bewältigung und ersetzen etwa das geliebte Kind, das bei einem tragischen Unfall starb.

Doch die „Haltbarkeit“ jeder Giftia ist auf rund 9 Jahre beschränkt, bevor Fehler und Probleme auftreten. Häufig haben die Kunden eine so tiefe Bindung zu den Giftias aufgebaut, dass sie sich gar nicht mehr davon trennen wollen und es ist Tsukasas Job, sie doch davon zu überzeugen. Ihm zur Seite steht dabei ebenfalls eine Giftia – und das bringt ganz eigene Probleme mit sich.

Was man von Plastic Memories erwarten sollte: Man kann rasch den Fehler machen und Plastic Memories als Comedy einordnen, doch der erste Eindruck verfliegt schnell. Plastic Memories stellt interessante Fragen: Wie stark kann die emotionale Abhängigkeit zu einem „Roboter“ werden? Macht es für die menschliche Psyche überhaupt einen Unterschied ob man weiß, dass das Gegenüber eine Maschine ist? Wie geht man mit geliebten Personen um, wenn die gemeinsamen Tage auf die Stunde genau abgezählt sind?

