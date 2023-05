5 Anime mit fragwürdigen Beziehungen, die ihr nur auf eigene Gefahr schauen solltet

In Anime geht es manchmal sonderbar zu und es entstehen Beziehungen, die für das echte Leben viel zu „spicy“ wären. Genau diese Anime stellen wir euch heute vor.

In der Welt der Anime geht es manchmal etwas abgedrehter zu. Nicht nur verrückte, übernatürliche Kämpfe, sondern auch auf emotionaler Ebene gibt es manchmal Beziehungen, bei denen man etwas verwundert die Augenbrauen lupft und doch das Verlangen entwickelt, genau zu sehen, wie das denn weitergeht. Aus genau diesem Grund haben wir eine Liste mit 5 Anime erstellt, in denen zwischenmenschliche Beziehungen, die man als ein bisschen „fragwürdig“ betrachtet, ein wichtiger Aspekt der Geschichte sind.

Als “fragwürdig” bezeichnen wir hier Beziehungen, die in der Realität gesellschaftlich eher verpönt wären oder mit emotionalem Ballast einhergehen, der nicht unbedingt förderlich ist.

Wie fast immer haben wir dabei einen bunten Mix an Anime-Serien zusammengestellt – von sehr ernsten, dramatischen Thematiken bis hin zu Comedy ist alles dabei. Viel Spaß!

Higehiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway

Alternative Namen: Higehiro

Genres: Drama, Romanze

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Episoden: 13 (Abgeschlossen)

Der Büroangestellte Yoshida hat sich endlich getraut, seiner Vorgesetzten die Liebe zu gestehen – und ist eiskalt abgeblitzt. In seinem Frust betrinkt er sich anschließend und kehrt erst spät nachts nach Hause zurück. Auf dem Heimweg trifft er eine junge Frau, die eine Bleibe für die Nacht sucht und ihm dafür Sex anbietet. Er nimmt sie mit, lässt aber die Finger von ihr.

Am nächsten Tag, wieder bei klarem Verstand, unterhält er sich mit der Frau und es stellt sich heraus, dass „Sayu“ noch minderjährig ist, von Zuhause weggerannt und aktuell von einem Kerl zum anderen springt, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Yoshida beschließt, diesen Kreislauf zu durchbrechen und Sayu eine Heimat bieten zu wollen – im vollen Bewusstsein, dass er damit mit einem Bein schon quasi im Gefängnis steht, sollte jemals herauskommen, dass er einer Minderjährigen in seiner Wohnung Obdach bietet.

Während Yoshida mehr und mehr in die Rolle eines Vaters schlüpft, entwickelt Sayu ganz andere Gefühle, mit denen die beiden umgehen müssen.

Was sollte man von Higehiro erwarten? Während man bei der ersten Episode vielleicht noch ein bisschen verwundert die Augenbrauen hebt, ist man spätestens ab der zweiten Folge von den Charakteren und der Geschichte gefesselt. Sowohl Sayu als auch Yoshida sind starke Figuren, mit denen sich viele wohl identifizieren können. Auch wenn der Humor in der Serie immer mal wieder aufblitzt, ist die Geschichte letztlich recht gefühlvoll und tiefgründig.

Higehiro ist eine uneingeschränkte Empfehlung für jeden. Es dürfte einer der emotionalsten und besten Anime der letzten Jahre sein, der so manch eine Träne hervorlocken wird.

Scum’s Wish

Alternative Namen: Kuzu no Honkai

Genres: Drama, Romanze

Stream verfügbar auf: Amazon Prime Video

Episoden: 12 (Abgeschlossen)

Hanabi und Mugi wirken auf den ersten Blick wie das perfekte Paar – aber sie teilen sich ein Geheimnis. Beide sind in jemanden verliebt, der für sie unerreichbar ist. Hanabi ist in ihren deutlich älteren Kindheitsfreund verliebt, der inzwischen als Lehrer an ihrer Schule arbeitet. Mugi hingegen ist ebenfalls in eine Lehrerin verliebt, die früher, als sie selbst noch Schülerin war, ihm Nachhilfe gab und ihn verführt hatte. Als wäre das noch nicht genug, bahnt sich nun an, dass genau diese beiden angebeteten Lehrer nun selbst eine Beziehung eingehen könnten – was Hanabi und Mugi zu verhindern versuchen.

Bis die beiden den Mut aufbringen können, ihre Liebe zu gestehen, geben sie sich gegenseitig Halt und führen eine Scheinbeziehung, deren Ernsthaftigkeit immer wieder schwankt – und die auch andere für sich ausnutzen wollen.

Was sollte man von Scum’s Wish erwarten? Scum’s Wish ist einer dieser Anime, der tief in die vielschichtigen Charaktere eindringt, ihre Persönlichkeiten offenlegt und Gedankengänge ausführlich zeigt. Häufig kommt es vor, dass eine halbe Episode nur aus den Gedanken und internen Monologen einer der Protagonisten besteht – und doch wird das niemals langweilig. Die Geschichte zeigt auf, wie facettenreich Beziehungen sein können und dass selbst die edelste Person manchmal andere ausnutzt, um Bestätigung zu erhalten.

