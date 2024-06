Eure liebste Anime-Heldin aus der Kindheit kehrt zurück – und das gleich mit zwei Filmen auf Netflix

Sailor Moon ist wieder da und zählt zu den beliebtesten Animes im Magical-Girl-Genre. Diesen Sommer könnt ihr das zweiteilige Finale, Sailor Moon Cosmos , auf Netflix schauen. MeinMMO verrät euch die Details.

Anime-Fans auf der ganzen Welt können sich auf ein magisches Comeback freuen, denn Sailor Moon, die ikonische Heldin vieler Kindheiten, kehrt mit neuen Abenteuern zurück. Netflix hat offiziell angekündigt (via X), dass beide Teile von Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: The Movie ab dem 22. August 2024 weltweit auf der Streaming-Plattform verfügbar sein werden. Diese beiden Filme waren bereits letztes Jahr in Japan zu sehen und kommen nun endlich mit Verspätung auch zu uns.

Einen deutschen Trailer gibt es leider noch nicht von Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos . Hier könnt ihr jedoch schon den offiziellen japanischen Trailer des ersten Teils anschauen:

Die letzte Schlacht der Sailor-Kriegerinnen

Worum wird es in den Filmen gehen? Die Sailor Moon Cosmos -Filme setzen die legendäre Geschichte fort, die mit der neu-aufgelegten Serie Sailor Moon Crystal (insgesamt 3 Staffeln) begann und sich mit Filmen weiterentwickelte. Die Story folgt eng der ursprünglichen Handlung des Manga von Naoko Takeuchi und bietet Fans eine tiefe Erzählung der Abenteuer der Sailor-Kriegerinnen.

Sailor Moon Cosmos adaptiert speziell den finalen Kampf des Shadow Galactica -Handlungsbogens aus dem Original-Manga. Die Filme sind eine direkte Fortsetzung des 2021 erschienenen Zweiteilers Sailor Moon Eternal .

Sailor Moon Cosmos bringt beliebte Charaktere zurück, aber auch neue, wie die Sailor Starlights, die bisher nur Manga-Lesern bekannt sind. Mit den beiden Filmen wird die langjährige Story vollständig erzählt sein – vielleicht ist es ja nun wirklich ihr letztes Abenteuer?

Was ist noch bekannt? Regie führt Tomoya Takahashi, bekannt für seine Arbeit am Marvel-Anime. Die Drehbücher stammen von Kazuyuku Fudeyasu und das Charakterdesign wurde von Kazuko Tadano übernommen, der schon frühere Design der Sailor-Moon-Adaptionen übernommen hat. Für die Musik ist Yasuharu Takanashi verantwortlich, der auch für Naruto Shippuuden komponierte. Wusstet ihr schon? Die amerikanische Version von Sailor Moon war so grausam, dass sie nach einer Folge eingestellt wurde