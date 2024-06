Das Summer Game Fest war ein „Fest für Anime-Fans“ und genau darum… langweilig

Mit dem Summer Game Fest 2024 ist jetzt eine der wichtigsten Shows im Gaming gelaufen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat den Stream die ganze Nacht live verfolgt und ist ziemlich überrascht von den gezeigten Trailern: Vieles war ziemlich brutal und durchaus erwachsen. Der andere Teil bestand zu fast 100 % aus Anime-Trailern. Zu viel für seinen Geschmack.

Ja, auch ich schaue ab und an Anime. Allerdings meist entweder düsteres Zeug oder Dinge, die man in Deutschland weniger kennt. Die Horror-Anime von Cortyn etwa gefallen mir fast alle.

Aber was mich furchtbar nervt, sind die völlig überzogenen Serien, vor allem im Isekai- und Shounen-Genre. Dragon Ball, Inuyasha, Naruto … selbst mit Pokémon und Digimon konnte ich schon nach wenigen Staffeln nichts mehr anfangen.

Den möglicherweise „heiligen Gral“, One Piece, habe ich ebenfalls nie zu Ende gesehen. Die ersten Staffeln waren noch nett, aber irgendwann wurd’s halt einfach zu viel. Ich brauch’s bodenständiger, so Dinge wie Black Sails.

Entsprechend reizen mich Anime-Spiele auch überhaupt nicht. Und entsprechend frustriert war ich, als ich die ganzen Ankündigungen und Trailer vom Summer Game Fest 2024 zusammengetragen habe.

Kurzzeitig habe ich mich gefragt, ob das wirklich noch eine Spiele-Show ist, oder ob ich versehentlich den Stream zu einer Comic- bzw. Manga-Convention offen habe.

Mit Metaphor fing die ganze Misere an:

Dragon Ball, Mechs und die … Power Rangers?!

Angefangen hat’s dabei ja noch ziemlich gut. Mit Harry Potter und Lego Horizon Adventures haben sogar zwei Spiele mein Interesse geweckt, die ich sonst völlig ignorieren würde – weder Harry Potter noch Lego interessieren mich wirklich.

Dann ging’s weiter und die völlig überzogenen Trailer haben recht schnell den Tonus der Show eingeleitet: Übertriebene Animationen, viel Action und überladen mit Klimbim. Da hat Black Myth: Wukong schon den ersten Auftakt gegeben.

Mit Metaphor: ReFantazio kam dann das erste echte Anime-Spiel, das mit dem Warframe-Ansatz sogar noch ziemlich cool aussah. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski, die live in der Halle saß, meinte dazu: „Das spricht das Digimon-/Dragonball-/Neon-Genesis-Evangelion-Kind in mir schon an. […] Ein Fest für Anime-Fans.“ Und sie hat recht, aber das ist ein Alptraum für alle anderen:

Dragon Ball: Sparking Zero

Battle Crush

Mecha Break

Kunitsu Gami: Path of the Goddess

The First Descendant hat auch ziemliche Anime-Vibes

Monster Hunter gleich mit mehreren Ankündigungen

Mit Battle Aces kam sogar ein Anime-Strategiespiel!

Honkai Star Rail

Hyper Light Breaker

Warum ist das alles SO BUNT?!

Auch Spiele, die eigentlich gar keine Anime-Games sind, kamen entweder in dem Stil oder mit dem gleichen Flair daher. Street Fighter und Fatal Fury: City of the Wolves, Power Rangers, sogar der taktische Shooter Valorant hat sich ganz am Ende nochmal mit seinen Anime-Trailern gebrüstet.

Und sogar die bereits bestehenden Spiele, die nur Updates gezeigt haben, sprangen auf den Japan-Zug auf. The Finals spielt in Kyoto und bekommt Samurai und irgendwelche Cosplays als Skins, Palworld hat bald Kirschblüten und japanische Schlösser.

ARGH.

Vielversprechende Spiele enttäuschen mit ihren Ankündigungen

Was kein Anime-Spiel war, hat entweder nicht viel Neues gezeigt, oder nur gesagt: „Ja, zur gamescom dann mit Gameplay.“ Star Wars: Outlaws will sich erst zur Ubisoft Forward zeigen, die besten Trailer hatten das Mobile Game Squad Busters und das Skate-Spiel Skate.

Größen wie Valorant kommen nur mit einem „Ja, wir kommen auch auf Konsole“ um die Ecke, erinnern aber sonst vor allem mit viel Werbung daran, wie toll sie doch sind. Ich meine… ja, danke dass ihr mich daran erinnert, dass es euch noch gibt.

Am schlimmsten war aber mit Abstand das neue Batman-Spiel. Schon die ersten Bilder haben mich so gefreut, Arkham Shadow sah so toll aus. Und dann die große Enttäuschung: Das neue Spiel kommt nur für VR. Ich will doch nur etwas, auf das ich mich freuen kann …

Den Trailer zu schauen, tut mir in der Seele weh: So viel verschwendetes Potential:

Trotz zu viel Anime-Zeugs: Die Präsentationen waren ziemlich gut

Es mag jetzt klingen, als wäre das ganze Summer Game Fest ein riesiger Reinfall gewesen. Das würde ich so aber nicht sagen. Es war nur ziemlich schwer, aus dem riesigen Haufen an Zeug die paar Juwelen herauszusuchen, die wirklich spannend sind.

Dune: Awakening dürfte für jeden, der nicht auf Anime steht, das Highlight sein. Das Spiel malt sich eine Welt aus, in der es Paul Atreides nicht gibt und eröffnet damit ein super spannendes Narrativ. Ein paar andere Titel sahen ebenfalls spannend aus:

Enotria, das mediterrane Soulslike sowie Phantom Blade 0 klingen nach vielversprechenden Action-RPGs

Space Marine 2 wird zwar nicht mein Liebling, aber ich sehe, wie man sich dafür begeistern kann – würde ich auch, wenn es nicht um Space Marines ginge

Kingdom Come: Deliverance 2 hat einen hervorragenden Trailer abgeliefert

Selbst auf New World habe ich durch die angekündigten Änderungen wieder richtig Lust

Die Stars waren allerdings – wie mittlerweile so oft – die Indie-Studios. Hier kommen einige spannende Horror-Spiele, Adventures und der geheimen Star des Summer Game Fests: Tears of Metal.

Alles in allem war das Summer Game Fest 2024 nicht schlecht. Das offensichtliche Thema: „Einfach alles und davon echt viel“ wurde ziemlich gut getroffen, jeder Trailer war absolut abgefahren. Nur nächstes Mal dürft’s gerne weniger Anime sein. Auch wenn das Kollegin Jasmin Beverungen sicherlich komplett anders sieht: Das Summer Game Fest war ein „Fest für Anime-Fans“ und genau darum… großartig