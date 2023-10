Die beste Piraten-Serie gibt’s bei keinem großen Streaming-Dienst gratis – Mit einer kleinen Ausnahme

Nach dem Hype um Our Flag Means Death und One Piece packte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus die Nostalgie. Vor vielen Jahren hat er schon seine absolute Lieblings-Piraten-Serie gesehen: Black Sails. Leider ist die Serie kaum irgendwo zu finden, wenn man sie sich nicht direkt kaufen will.

Was ist das für eine Serie?

Black Sails ist ein historisches Drama, das im 18. Jahrhundert spielt und die Geschichte der berühmtesten Piraten der Karibik erzählt. Die Serie erinnert ein wenig an Game of Thrones.

Wer sich für die Geschichte dort interessiert, wird etliche bekannte Namen wiederfinden wie Edward Teach („Blackbeard“), Jack Rackham, „Long“ John Silver, Anne Bonny und mehr.

Die Pilot-Folge erschien bereits im Januar 2014, die letzte Folge im April 2017. Die Serie umfasst vier Staffeln mit insgesamt 38 Episoden.

Das macht Black Sails so gut: Anders als viele andere Piraten-Serien und -Filme versucht Black Sails nicht, mit übermäßiger Romantik oder komischen Einlagen zu punkten. Stattdessen wird über viele Episoden hinweg der Werdegang der wichtigsten Piraten erzählt.

Es geht außerdem weniger um schlichte Plünderfahrten oder Schatzsuchen, sondern um den Kampf der Piraten um ihre Freiheit und ihre eigene Stadt Nassau. Die Serie ist dramatisch aufgebaut und gipfelt im berüchtigten Piratenkrieg zwischen der Piratenrepublik und dem British Empire.

Nur wegen Black Sails will ich übrigens Nassau besuchen, die heutige Hauptstadt der Bahamas. Die Serie zeigt die Architektur der Stadt von früher und wie die Piraten damals wohl gelebt haben. Seit Jahren will ich einfach auf der gleichen Straße laufen wie schon Blackbeard und Hornigold damals.

Obwohl die Serie einen schweren Start hatte, kommt sie auf IMBb mittlerweile auf eine Wertung von 8,2 von 10. Für mich persönlich ist Black Sails die beste Piraten-Serie überhaupt und wird im Bereich nur wegen Johnny Depp von Fluch der Karibik übertroffen.

Was Black Sails aber besser macht als jede andere Serie, die ich kenne, ist allein das grandiose Intro. Ich kenne kein Epischeres. Den Trailer zu Season 1 findet ihr hier:

Black Sails ist sie eine Mischung aus Game of Thrones und Fluch der Karibik

Für wen lohnt sich Black Sails? Jeder, der sich für Piraten interessiert, sollte Black Sails mal gesehen haben oder zumindest kennen. Selbst, wenn ihr die Seeräuber einfach nur „cool“ findet, wird euch die Serie mit Sicherheit fesseln.

Außerdem kommen Action-Fans auf ihre Kosten. Neben Seegefechten gibt es auch Kämpfe an Land und viel Säbelrasseln. Die Serie ist nicht ganz so blutig und brutal wie Game of Thrones, verschleiert aber nicht, dass es damals durchaus übel herging.

Wer allerdings auf Fantasy und Voodoo im Stil von Fluch der Karibik hofft oder auf Abenteuer wie in Die Schatzinsel steht, ist mit Black Sails schlecht bedient. Die Serie ist durch und durch ein Drama.

Wo kann ich Black Sails sehen? Hinter Black Sails steht STARZ, ein US-Unternehmen, das dafür bekannt ist, nur selten mit großen Streaming-Diensten zu arbeiten. Entsprechend habt ihr nur wenige Möglichkeiten, die Serie „kostenlos“ zu sehen:

Ansonsten könnt ihr Black Sails lediglich kaufen bzw. leihen. Ich habe mir einfach die Bluray-Box mit allen Staffeln inklusive Bonus-Material gekauft, so habe ich die Serie zu Hause und muss nicht auf gute Internetverbindung hoffen. Außerdem ist die Qualität oft besser. Leider müsst ihr euch allerdings entweder für die Englische oder die Deutsche Box entscheiden.

