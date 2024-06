Mein Persona-Herz schlägt höher beim Look von Metaphor – Bei über 40 Klassen sogar nochmal mehr

Der Name ist schlimm, doch gibt’s kein anderes Rollenspiel, auf das ich mich 2024 so sehr freue

Was macht das Spiel so besonders? Während des Summer Game Fest 2024 erklärte Atlus, dass Metaphor: ReFantazio über 40 Archetypes haben wird. Und einige davon waren im neuen Trailer zu sehen. Dabei handelt es sich um ein Jobsystem, mit dem die unterschiedlichen Gruppenmitglieder verschiedene Jobs annehmen können.

Was gab es im neuen Trailer zu sehen? Der neue Trailer hat wieder einmal gezeigt, wie bombastisch das Spiel aussieht. In den Zwischensequenzen blinkt und leuchtet es an jeder Ecke. Das mag auf einige überfordernd wirken, doch gerade für Anime-Fans wirken die Szenen wie ein Fest.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to