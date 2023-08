Persona 5 Tactica: Athletin Kasumi ist doch mit dabei und bringt weiteren Fan-Liebling mit

Die Athletin Kasumi wurde in Persona 5 Royal neu in die Welt der Phantomdiebe eingeführt. Jetzt wurde bestätigt: In Tactica ist sie ebenfalls mit dabei. Der aktuellste Gameplay-Trailer kündigt das DLC für Persona 5 Tactica an und bringt neben Kasumi noch einen Fan-Liebling mit ins Spiel.

Im Trailer wird das DLC „Herzenswandel-Herausforderungs-Paket“ angekündigt, welches direkt beim Release erhältlich ist und euch etwa 20 Euro mehr kosten wird. Vor allem Fans von Persona 5 Royal dürften sich über das DLC freuen. Wie euch der Trailer verrät, bringt es zwei bekannte Charaktere zurück in die Gruppe der Phantomdiebe.

Diese Fanlieblinge bringt das DLC zurück:

Kasumi Yoshizawa, die Atheltin

Goro Akechi, der Meisterdetektiv

Diese neue Gegenspielerin erwartet euch:

Guernica, die Straßenkünstlerin

Kasumi Yoshizawa, die ihr zum ersten Mal in Persona 5 Royal kennenlernen konntet, wird auch in diesem Spin-Off Joker zur Seite stehen. Inwieweit sie sich diesmal der Gruppe anschließen wird, ist noch unklar.

Der zweite Fanliebling der seinen Auftritt in Persona 5 Tactica haben wird, ist der junge Detektiv und kurzzeitiger Gegenspieler der Phantomdiebe Goro Akechi. Ob dies bedeutet, dass Akechi seine Aufopferung im Hauptspiel überlebt hat oder ob das Spin-Off vollkommen zusammenhangslos mit der ursprünglichen Story steht, ist dabei noch unklar.

Ebenfalls lässt sich nicht sagen, ob die beiden Charaktere ihren Auftritt nur innerhalb des DLCs haben werden oder auch ihren Teil zur Hauptstory beitragen.

Neben den beiden neuen Mitstreitern bringt euch das DLC auch einen neuen Storyteil, zusammen mit einer künstlerischen Gegnerin. Die Straßenmalerin Guernica wird immer bekannter und dabei steigt die Anzahl ihrer Kunstwerke, welche Jokers Persina Arsène abbilden.

Woher sie diesen kennt und was die Bilder zu bedeuten haben, findet ihr im DLC heraus.

Kasumi und Akechi kehren im DLC als spielbare Charaktere in Persona 5 Tactica zurück

Was ist Persona 5 Tactica? Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Spin-Off des bekannten Persona 5, welches laut Metacritic zu den besten Spielen der letzten 5 Jahre zählt. Im Gegensatz zu den Hauptspielen der Reihe ist Persona 5 Tactica ein taktisches Rollenspiel, dessen Gameplay stark an Fire Emblem erinnert.

Die Phantomdiebe landen nach einem seltsamen Zwischenfall in einem unbekannten Reich, in dem ein Tyrann über seine Bewohner herrscht. Bald wird der Protagonist Joker, mit seinen Freunden, von der Militärgruppe „Legionäre“ umzingelt.

Sie schweben in höchster Gefahr, als ihnen die mysteriöse Erina zu Hilfe kommt. Als Gegenleistung macht die Unbekannte den Phantomdieben ein verlockendes Angebot.

Wann erscheint es? Persona 5 Tactica plus DLC erscheint am 17. November 2023 für PS4/5, Xbox, PC und Nintendo Switch.

Was zeigt der Trailer sonst? Der neuste Trailer zu Persona 5 Tactica zeigt und erklärt euch das taktische Gameplay des Spiels. Während eurer Kämpfe habt ihr die Möglichkeit eure Gruppe strategisch über den Kampfplatz zu schicken und die so in der besten Position für ihren Angriff oder für ihren eigenen Schutz zu platzieren.

Jede Runde habt ihr erneut die Möglichkeit, die Charaktere zu bewegen, bevor ihr eine Aktion ausführt. Habt dabei immer eure Möglichkeiten im Blick und versucht mehr als einen Zug im Voraus zu denken.

