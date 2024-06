Der Trailer zu Arkham Shadow hat richtig Lust auf Batman gemacht – Und am Ende mies enttäuscht

Aber die Batman-Reihe hat nach so vielen Jahren der Enttäuschungen wirklich mal wieder ein Spiel „wie damals“ verdient. Ob Single Player oder Koop ist mir egal, aber ich will den Flair von Arkham Asylum und Co. wieder haben. Und bitte auf mehr Plattformen als nur auf einer Brille. Muss ich mich eben vorerst mit der neuen Serie zufriedengeben: Eine neue Serie im Batman-Universum zeigt uns Gotham aus der Sicht eines Gangster-Bosses

Ja, man sieht das Logo schon direkt im ersten Frame, aber am Ende des Trailers wird gezeigt, dass Batman: Arkham Shadow nur auf Meta Quest 3 erscheinen wird. Ein Spiel rein für VR auf einer Plattform, die die meisten Gamer schlicht nicht besitzen. Was für eine Enttäuschung.

Und natürlich hat der Trailer – anders als Suicide Squad – immerhin Batman mit drin. Der starrt böse in die Kamera und hat (mal wieder) einen Konflikt darum, wie viel er opfern kann, um seine Stadt zu retten. Ein bekanntes Narrativ, aber genau das will ich von einem Batman-Spiel.

Batman ist mein absoluter Lieblingsheld. Ja, ich weiß: Dunkel, schattig, edgy… alles schon gehört, aber jemand, der ohne Superkräfte in der obersten Liga mitspielt, hat einfach meinen Respekt verdient. Außerdem ist Gotham so eine wundervoll düstere Stadt.

