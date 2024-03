Neuer Anime wirft 5 von Batmans schlimmsten Feinden in eine fremde Fantasy-Welt, erscheint noch dieses Jahr

In guter Schurken-Manier randalieren die fünf natürlich erstmal, nachdem sie in dieser fremden Fantasy-Welt angekommen sind. Allerdings werden sie recht schnell von den königlichen Soldaten geschnappt und ins Gefängnis geworfen.

So erklärt der Trailer erstmal, dass Gotham City durch Tore mit verschiedenen Welten verbunden ist. In dieser Situation hat Amanda Waller, Leiterin von A.R.G.U.S., eine Gruppe von Schurken zusammengestellt, um diese durch eines der Tore in ein fremdes Reich zu schicken. Diesmal werden sich Harley Qinn, Deadshot, Peacemaker, King Shark und Clayface als Squad auf diese Friedens-Mission geschickt.

Was ist über die Story bekannt? Der neue Trailer gibt Fans auch endlich einen kleinen Einblick in die Story und die neue Mission, die auf der Suicide Squad wartet.

Fans können sich also darauf einstellen, dass den beliebten Schurken, diesmal eine spannende Reise in eine fremde Welt bevorsteht. Ein neuer Trailer gibt dazu jetzt auch die ersten Informationen über Story und Veröffentlichung bekannt:

Was ist das für ein Anime? Suicide Squad ISEKAI ist ein neuer Anime basierend auf den bekannten Charakteren des DC-Universums. Wie der Name schon vermuten lässt, soll dieser Anime ein interessantes Crossover zwischen Comics und Isekai-Animes werden.

Noch in diesem Jahr soll ein neuer Anime mit dem Suicide Squad erscheinen. Doch dieses Mal gehen die heldenhaften Schurken auf eine ganz besondere Mission in einer völlig fremden Welt.

