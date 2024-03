Ich liebe einen Fantasy-Anime, in dem ein tollpatschiger Gott auf Geisterjagd geht

MeinMMO-Redakteurin Marie Friske hat sich in den chinesischen Anime Heaven Official’s Blessing schockverliebt, der sie mit einer mystischen Fantasy-Welt, charmanten Hauptfiguren und einer packenden Geschichte voll und ganz überzeugte.

Worum geht es in Heaven’s Official Blessing? Der Donghua (chinesische Anime) spielt im alten China.

Xie Lian ist der Kronprinz des Königreichs Xianle. Nachdem er bereits mehrmals degradiert wurde, steigt er zum dritten Mal in den Himmel auf. Dabei zerstört er versehentlich einen Goldpalast.

Da der Gott jedoch über keinerlei Tempel auf der Erde verfügt, und daher auch nicht angebetet wird, muss er sich anderweitig Göttlichkeit verdienen, um den Schaden wieder gutzumachen.

Also steigt Xien Lian in die Menschenwelt hinab, um Geister zu exorzieren und seine Schulden im Himmel wieder auszugleichen. Dabei trifft er den mysteriösen Geisterkönig Hua Cheng, der großes Interesse an dem Kronprinzen zeigt …

Heaven Official’s Blessing ist die Anime-Verfilmung der Boys-Love-Geschichte von Mo Xiang Tong Xiu, der zuerst als Roman und später als Manuha (chinesischer Comic) erschien.

Von der Autorin stammte etwa auch The Grandmaster of Demonic Cultivation, zu der es ebenfalls einen Anime sowie eine Realverfilmung mit dem Titel The Untamed gibt (eine meiner absoluten Lieblingsserien!).

Beide Geschichten gehören dem Genre Xianxia an. Das ist die Bezeichnung für Fantasy, bei dem Geschichten aus dem Taoismus und Buddhismus sowie der chinesischen Mythologie einfließen.

Schon das Poster zur 2. Staffel spiegelt die Magie des Animes wider

Ein Hinweis: Die erste Staffel von Heaven Official’s Blessing könnt ihr auf Crunchyroll nur auf Chinesisch-Mandarin oder Englisch schauen. Guckt ihr in der Originalsprache, stehen euch englische oder arabische Untertitel zur Verfügung.

Bei der 2. Staffel gibt es hingegen auch deutsche Untertitel. Hier habt ihr zusätzlich noch die japanische Synchronisation als Audio-Option.

Hier seht ihr einen Trailer zur 2. Staffel von Heaven Official’s Blessing:

Spannende Fantasy-Welt voller Spuk und Sagen

Heaven Official’s Blessing wirft euch in ein mystisches altes China, in dem Götter, Geister und Dämonen unter den Sterblichen wandeln. Gerade diese sagenhafte Welt gefällt mir unglaublich gut und erschafft in dem Anime das perfekte Setting für jede Menge Rätsel, Überraschungen und magische Momente.

So beginnt die Geschichte direkt mit dem Mysterium des Geister-Bräutigams, der Frauen kurz vor ihrer Hochzeit entführt. Daraufhin hat Xien Lian die großartige Idee hat, sich selbst als Braut zu verkleiden, um dem Spuk auf die Schliche zu kommen.

Doch angekommen in dem finsteren Wald ändert sich die Atmosphäre schnell. Während die Figuren in einem Moment noch scherzen, kommt im nächsten gruselige Stimmung auf, wie man sie sonst beim Anhören von Geistergeschichten am Lagerfeuer kennt:

So ertönt plötzlich der kryptische Gesang einer Frau und schemenhafte Gestalten huschen durch das Gebüsch, zu schnell, um zu erkennen, was da gerade im Wald lauert – in Momenten wie diesen sitze ich gebannt vor dem Bildschirm und tauche völlig in die Geschichte ein.

In der 2. Staffel verschlägt es Xie Lian in eine Geisterstadt voller kurioser Gestalten

Neben den packenden mystischen Situationen, gefallen mir zudem auch besonders die spektakulären Kampf- und Actionanimationen, in denen die Götter und Geister ihre übernatürlichen Kräfte zur Schau stellen und für coole Momente sorgen.

So können sie etwa einen Wirbelsturm beschwören, mit Feuerbällen um sich werfen oder haufenweise silberne Schmetterlinge als Ablenkungsmanöver nutzen.

Xie Lian und Hua Cheng als liebenswertes Figurenpaar

Xie Lian ist mit seinem riesengroßen Herz einfach zu gut für diese Welt

Die Hauptfigur Xie Lian ist mir mit seiner tollpatschigen, aber gutherzigen Art direkt ans Herz gewachsen und ich verspüre mehrmals das Bedürfnis, ihn einfach nur in den Arm zu nehmen, wenn er mal wieder mit Hundeblick das Chaos (zu dem er häufig unfreiwillig selbst beigetragen hat) betrachtet.

Der Gott wird auf der Erde nicht verehrt und muss sich daher immer von seinen himmlischen Begleitern ein bisschen Kraft schnorren. Obendrein ist er ein riesiger Pechvogel, sodass er aufgrund seines ungewollten Zerstörungspotenzials im Himmel auch ziemlich unbeliebt ist.

Dabei versucht er eigentlich nur Frieden unter die Menschen zu bringen, wirft sich selbstlos in den Kampf und hat eine besondere Gabe darin, sich um verlorenen Seelen zu kümmern.

Hua Cheng ist mit Abstand der coolste Charakter im Anime

Daneben ist auch der Charakter Hua Cheng einfach nur großartig. Er ist ein gerissener Geisterkönig, der die Fähigkeit hat, seine Gestalt zu verändern und damit unbemerkt an seine Feinde heranzukommen.

Er ist überaus mächtig und beschert mir den ein oder anderen Gänsehaut-Moment, wenn er in epischen Momenten seine volle Kraft unter Beweis stellt.

Hua Cheng hat Stil

So kennt Hua Cheng keine Skrupel und zeigt sich den anderen Figuren reserviert und kalt. Nur an der Seite von Xie Lian wird aus dem stoischen Geisterkönig plötzlich ein sanfter und emotionaler Beschützer, der seinen Begleiter mit kleinen Geschenken und Gefallen erfreuen will.

Dieses doch so verschiedene Figurenduo, das im Umgang miteinander so verständnisvoll und unterstützend ist, rührt mich mehr als einmal zu Tränen und ist eines der süßesten Serien-Pärchen, bei denen ich jemals mitgefiebert habe.

Packende Fantasy-Geschichte, die mich nicht mehr loslässt

Der Anime hat mit dem Figurenduo Xie Lian und Hua Cheng nicht nur eine wunderschöne Romanze, die in kleinen Gesten und indirekten Liebeserklärungen erzählt wird, sondern auch eine packende Fantasy-Geschichte, die euch in ein sagenumwobenes altes China eintauchen lässt.

Die Folgen enden obendrein meist mit einem so spannenden Cliffhanger, sodass Heaven Official’s Blessing geradezu danach schreit, in viel zu langen Anime-Abenden durchgebingt zu werden, obwohl man am nächsten Tag eigentlich wieder hellwach in der Redaktion sitzen sollte.

Jedoch kann ich abschließend sagen: Hua Cheng und Xie Lian dabei zuzusehen, wie sie gemeinsam Geheimnisse des Himmels und der Geister aufdecken, war jeglichen Schlafentzug wert.

