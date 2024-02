Fans von Sherlock sollten sich auch einen Anime mit einer großartigen Ermittlerin nicht entgehen lassen

Mit MeinMMO-Dämon Cortyn habe ich in den Mittagspausen noch einen anderen Anime geschaut, dessen Humor ebenfalls großartig ist: Mit Kaguya-Sama: Love is War verführt ihr jeden zu Anime

Lustige Interaktionen gibt es vor allem zwischen Maomao und dem vermeintlichen Eunuchen Jinshi, der so attraktiv ist, dass alle Frauen bei seinem Anblick dahin schmachten – bis auf die Apothekerin, die ihn nur verständnislos anschaut . Daraufhin geht Jinshi ihr wiederum nur noch mehr auf die Nerven und versucht, sie doch noch mit seinem guten Aussehen in seinen Bann zu ziehen.

So dokterte sie schon in ihrer Kindheit an ihrem eigenen Arm herum und testete unterschiedliche Mittel, weshalb sie an einer Seite auch immer einen Verband trägt, um die Verbrennungen und Narben zu verbergen.

Der Anime beschert euch damit eine spannende Ermittlergeschichte, in der die junge Frau in die Welt des kaiserlichen Hofes voller Geheimnisse und Intrigen geworfen wird und mithilfe ihres umfangreichen Wissens über Erkrankungen und Kräuter mysteriöse Fälle lösen muss.

In ihrer neuen Rolle muss Maomao immer wieder rätselhaften Geschehnissen auf den Grund gehen, wenn mysteriöse Ereignisse den Alltag am Hof durcheinanderbringen oder seltsamen Krankheiten auftreten.

Worum geht es in Die Tagebücher der Apothekerin ? Der Anime spielt im alten China. Im Mittelpunkt steht dabei Maomao, eine Apothekerin im Rotlichtviertel, die gekidnappt und als einfache Dienerin an den kaiserlichen Hof verkauft wurde.

