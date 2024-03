Einer der aktuell beliebtesten Anime auf Crunchyroll wurde nur wegen der Fans produziert

„Manchmal sind bestimmte Geschichten nicht das, was unsere Partner in erster Linie für das japanische Publikum entwickeln und produzieren können. Dann investieren wir gemeinsam mit unseren Partnern, weil wir der Meinung sind, dass dies etwas ist, das für unser internationales Publikum wichtig ist. Also gehen wir diesen Schritt und koproduzieren mit unserem Publikum.“

„Es gibt eine Serie, die wir gerade im Januar gestartet haben, sie heißt Solo Leveling. Es ist eine Serie, die auf einem koreanischen Manhwa basiert. Unser Team hat das Manhwa gelesen, mochte die IP, und so haben wir es zu einem unserer Schwesterpartner in Japan – Aniplex – gebracht und die Serie mit ihnen koproduziert.“

So erzählte er, dass Crunchyroll Solo Leveling an Aniplex gepitcht hatte, um die Geschichte, die als Webtoon startete, nun auch als Anime umzusetzen:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to