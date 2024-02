Einer der beliebtesten Anime 2024 wird in die Zwangspause geschickt

Das beliebte Soulslike Elden Ring soll mit Shadow of the Erdtree einen DLC bekommen. Jetzt gab uns ein 3-minütiger Trailer einen ersten Einblick.

Elden Ring zeigt ersten Trailer zum neuen DLC „Shadow of the Erdtree“

Warum gibt es Recap-Folgen? Gründe für so eine Recap-Folge sind vielfältig und nur in den seltensten Fällen ist der Hauptgrund tatsächlich, dass man die Zuschauer nochmal über das Geschehen der bisherigen Episoden aufklären möchte.

One Piece auf Deutsch streamen: So könnt ihr den Anime legal im Internet schauen

Bei den Fans gelten Recap-Folgen in aller Regel als ziemlich ärgerlich, weil das eine „verlorene Woche“ ist, in der es keine neue Episode gibt und man daher länger auf frische Story und das Voranschreiten der Geschichte warten muss.

Was ist eine Recap-Folge? Eine Recap-Episode (Recap = Zusammenfassung) fasst die Ereignisse der Serie bis zu diesem Zeitpunkt noch einmal zusammen. Es ist also ein Zusammenschnitt aus den bisherigen wichtigsten Szenen, anhand derer die ganze Handlung bis zum aktuellen Zeitpunkt noch einmal erklärt wird.

Doch jetzt bekommt der Hype einen ziemlichen Dämpfer. Denn am 24. Februar erscheint keine neue Episode von Solo Leveling, es gibt lediglich eine „Recap“-Episode – also die „Episode 7.5“.

