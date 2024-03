In einem neuen Anime spricht die Originalstimme von Ruffy mit – Die Sprecherin erfüllt sich damit einen großen Wunsch

Die Synchronsprecherin Mayumi Tanaka, spricht seit 25 Jahren im japanischen Original den Strohhutpiraten Ruffy in One Piece. Seitdem hatte sie immer mal wieder Auftritte in anderen Animes. Netflix und Crunchyroll haben sich jetzt einen Anime gesichert, in dem die talentierte Synchronsprecherin zu hören ist. Damit erfüllt sie sich einen Wunsch, den sie schon länger hegt.

Um was für einen Anime geht es? Noch in diesem Jahr startet der Anime zu DAN DA DAN, der auf dem Manga Dandadan basiert. Beim Shueisha-Verlag, der unter anderem One Piece und Dragon Ball veröffentlicht, landet Dandadan gerade auf Platz 12 der meistgelesenen Mangas.

DAN DA DAN hat eine abgedrehte Geschichte, in der es um paranormale Aktivitäten geht:

Die toughe Momo trifft auf den Streber Okarun und beschützt ihn vor seinen Mobbern.

Die beiden verwickeln sich in ein intensives Gespräch und stoßen dabei auf einen großen Konflikt: Momo glaubt an die Existenz von Geistern, Okarun ist sich jedoch sicher, dass es nur Aliens als übernatürliche Wesen gibt.

Die beiden versuchen den jeweils anderen zu überzeugen, dass es nur eine Art der mysteriösen Wesen gibt. So suchen sie paranormale Orte auf, an denen sie auf die kuriosesten Gestalten treffen.

Schon der Trailer zum Anime zeigt, auf welche Wesen Momo und Okarun treffen. Der Animationsstil ist schrill und bunt, die Musik fetzt sich direkt ihren Weg ins Ohr. Im Video ist sogar Tanaka in ihrer neuen Rolle als Turbo Granny zu hören.

Ruffys Synchronsprecherin ist ab 0:34 zu hören. Erkennt ihr den Strohhutpiraten in der Stimme wieder?

Ruffys Synchronsprecherin dürfte mit der Rolle zufrieden sein

Wieso erfüllt sie sich damit einen Wunsch? Tanaka erklärte bereits in einem Interview, dass Ruffy die letzte männliche Person sei, die sie synchronisiert. Stattdessen würde sie gerne die Stimme einer Großmutter sein, was gut zu ihrem aktuellen Alter von 69 Jahren passt (via Twitter).

Und tatsächlich ist ihre neue Rolle eine Großmutter. In DAN DA DAN wird Tanaka die Rolle von Turbo Granny einnehmen. Bei der Dame handelt es sich zwar um einen Yokai, also einen Geist, aber immerhin ist sie in dem Alter, das sich Tanaka für ihre neue Rolle vorgestellt hat.

So oder so dürfen wir uns auf eine unglaubliche Leistung freuen. Der Synchronsprecher von Ace verriet, wie unglaublich Tanaka vor dem Mikrofon performt.

Wo und wann kann ich den Anime schauen? Solltet ihr neugierig geworden sein, müsst ihr euch noch bis zum Herbst 2024 gedulden. Der Anime soll im Oktober starten und wird dann sowohl bei Crunchyroll als auch bei Netflix zu sehen sein.

Beide Anbieter werden den Anime im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln im Simulcast ausstrahlen. Das bedeutet, dass die neusten Folgen kurz nach ihrer Ausstrahlung im japanischen Fernsehen zur Verfügung stehen werden.

