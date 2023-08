Neue Serie bringt einen der größten Mangas auf Netflix, Hauptdarsteller sagt: „Ich will, dass dein Opa weiß, was One Piece ist“

Iñaki Godoy spielt in der neuen Live-Adaption von „One Piece“ die Hauptfigur Monkey D. Ruffy. In einem Interview sprach er darüber, was er sich für die Netflix-Serie erhofft und wie es sich anfühlt, eine so große Rolle zu übernehmen.

Noch diesen Monat kommt die neue Live-Action-Verfilmung der beliebten Manga-Reihe und Animes One Piece auf Netflix.

In einem Interview redete der Hauptdarsteller Iñaki Godoy mit Gamesradar über die Live-Action-Serienadaption und darüber, wie viel Druck er empfand, mit Ruffy eine solch bekannte und beliebte Figur zu verkörpern.

Hier seht ihr den offiziellen Trailer zur One-Piece-Serie auf Netflix:

„Die ganze Welt sollte sie kennen“

Der Interviewer fragt den Hauptdarsteller, wie er die Netflix-Serie den Leuten vorstellen würde. Denn er habe das Gefühl, dass es schwer sei, andere von Live-Action-Adaptionen von Animes oder Mangas zu überzeugen.

Darauf antwortet Iñaki Godoy, dass die Serie von Leuten gemacht wird, die selbst große Fans des Piratenabenteuers sind: „Wir lieben den Manga, wir lieben den Anime.“

Das Einzige, was sie mit der Live-Adaption erreichen wollen, ist es, das Werk von Eiichiro Oda zu ehren und noch mehr Leute für die gute Geschichte zu begeistern. „Und die ganze Welt sollte sie kennen.“

Auch wenn dem Schauspieler durchaus bewusst, ist, wie bekannt One Piece schon ist, sollen seiner Meinung nach, noch mehr Leute davon erfahren:

Ich meine, so viele Leute kennen One Piece bereits. Aber ich will, dass dein Opa weiß, was One Piece ist. Ich möchte, dass deine Oma – ich möchte, dass jeder weiß, was One Piece ist. Und die Leute, die bereits Fans sind, sollen diese ikonischen Momente noch einmal erleben können. Und es hat ja auch etwas ganz Besonderes, seine Lieblingscharaktere auch als echte Menschen zu sehen. Das hat eine besondere Magie. Iñaki Godoy via Gamesradar

„Es ist eine große Verantwortung, die Arbeit eines Mannes von mehr als 20 Jahren zu ehren“

Daraufhin wird Iñaki Godoy auf die große Popularität des Mangas als des Animes angesprochen und gefragt, ob er viel Druck dabei empfand, die Hauptfigur zu spielen.

Das bejaht der Schauspieler voll und ganz. Er erklärt auch, warum es eine wichtige Aufgabe für ihn sei, der Rolle gerecht zu werden:

Es ist eine große Verantwortung, die Arbeit eines Mannes von mehr als 20 Jahren zu ehren, wissen Sie? Er hat das geschrieben, seit er 17 war. Es geht nicht nur darum, Herrn Oda zu ehren, sondern auch den Anime zu ehren. Mayumi Tanaka spielt diese Figur schon so lange. Es gibt so viele Leute, die mit Ruffy, den Strohhüten und der Welt von One Piece aufgewachsen sind. Man will das also respektieren und ehren. Iñaki Godoy via Gamesradar

Dem fügt der Ruffy-Darsteller aber auch hinzu, dass er eine wichtige Sache von One Piece gelernt hat. Auch, wenn man eine schwierige Aufgabe erfüllen muss, muss man dabei einen Weg finden, wie man dennoch Spaß hat. Und davon gab es ordentlich viel am Set, genau wie „viel Liebe“.

Insgesamt schaut Iñaki Godoy positiv auf den Dreh zurück und meint:

„Und wie jedes Abenteuer war es aufregend. Ich war so aufgeregt, Teil von etwas so Großem und Unglaublichem zu sein, und es ist ein aufregendes Abenteuer.“

Wann startet One Piece auf Netflix? Schon bald könnt ihr die Serie ansehen. Ab dem 31. August 2023 startet die erste Staffel der Realverfilmung rund um die Strohhut-Bande auf Netflix. 8 Folgen wird die Staffel 1 haben.

