Schauspielerin in der neuen Netflix-Serie zu One Piece erklärt, wer der wahre Boss der Strohhut-Bande ist

Emily Rudd wird in der neuen Live-Action-Serienadaption von One Piece in der Rolle von Nami zu sehen sein. In einem Interview sprach sie über ihre Figur und verriet, wer der wahre Boss an Bord ist.

Bald geht auf Netflix die neue Serie One Piece an den Start. Dabei handelt es sich um eine Live-Action-Verfilmung der beliebten Mangareihe, zu der es auch einen sehr bekannten Anime gibt.

In einem Interview mit Gamesradar sprach die Schauspielerin von Nami, Emily Rudd, darüber, wie sie ihre Figur beschreiben würde und wieso die Crew ohne Nami aufgeschmissen wäre.

„Wer kontrolliert das Geld? Wer steuert das Schiff?“

Auf die Frage hin, wie Emily Rudd ihre Figur in drei Worten beschreiben würde, fallen die Begriffe: clever, beschützerisch und liebend.

Die Figur sei das „Gehirn“ der Crew, erklärte sie, das auf die Crewmitglieder Acht gibt, gleichzeitig aber andere Leute geschickt übers Ohr hauen kann. Zudem gibt Nami nicht allzu viel von sich preis und hat das ein oder andere Geheimnis.

Doch auch wenn der Charakter manchmal nicht so scheinen mag, handelt Nami vor allem aus Liebe und Fürsorge.

Daraufhin wird der Schauspielerin vom Interviewer gesagt, dass jemand die Beziehung zwischen Nami und Luffy folgendermaßen beschreiben würde: „Luffy ist der Kapitän, aber Nami ist der Boss.“

Dem stimmt Emily Rudd vollkommen zu:

Oh, auf jeden Fall! Die Art und Weise, wie sie die einzige ist, die das Geld kontrolliert, und sie sagen: „Nami, kann ich bitte etwas Taschengeld haben?“ Und sie sagt: „Du bekommst 20 Berry, viel Spaß“, und das war’s. Ich liebe es. Natürlich tut sie das. Natürlich bemuttert sie diese Leute. Das sind einfach verrückte, dumme Jungs. Emily Rudd via gamesradar.com

Später wird die Schauspielerin noch gefragt, wen sie als mächtigstes Mitglied der Strohhut-Crew benennen würde. Darauf hatte Emily Rudd zwei Antworten parat.

Als Erstes meinte sie, dass nur eines der Crewmitglieder einer der „Four Emperors“ sei. Wer, verriet sie aus Spoiler-Gründen jedoch nicht. Als Zweites nannte sie ihre Figur und erklärte:

Aber wenn ich über unser Team sprechen muss, dann sage ich Nami, denn sie ist der Boss, wie wir gesagt haben. Wer kontrolliert das Geld? Wer steuert das Schiff? Ohne sie kommt man nirgendwo hin und ohne sie kann man nichts kaufen, man sitzt fest, tut mir leid. Emily Rudd via gamesradar.com

Woran jedoch die Netflix-Serie von One Piece scheitern könnte, könnt ihr hier in einem Video von unseren Kollegen von Filmstarts sehen.

Wann startet One Piece auf Netflix? Ab dem 31. August 2023 könnt ihr die erste Staffel der Real-Verfilmung des Mangas auf Netflix anschauen. Die erste Staffel wird 8 Folgen umfassen.

