Synchronsprecher aus One Piece lobt die Leistung von Ruffys Sprecherin: „Ich habe noch nie einen Auftritt gesehen, der diesen übertrifft“

Protagonist Monkey D. Ruffy wird in der japanischen Originalversion des Animes One Piece von einer Frau gesprochen. Mayumi Tanaka ist seit 24 Jahren die Stimme des Gummimenschen und hat in vielen Szenen bewiesen, wie viel Emotion in ihrer Stimme steckt. Diese Leistung hebt ein Kollege nun besonders hervor.

Achtung, Spoiler-Gefahr! In diesem Artikel werden die Ereignisse aus Episode 483 des Animes zu One Piece beschrieben. Dabei handelt es sich um eine emotionale Folge im Marineford-Arc.

Um was für einen Auftritt geht es? Viele Fans von One Piece, die schon bei den aktuellen Folgen des Animes angekommen sind, dürften noch immer mit Schmerzen im Herz die Rückblenden von Ace verfolgt haben. Dabei handelt es sich um Ruffys nicht-leiblichen Bruder, der ihn mit seinem Leben beschützte.

Ace wirft sich vor eine Magma-Faust und wird dabei durchbohrt. Er kann Ruffy noch seine letzten Worte mitteilen und stirbt nach wenigen Augenblicken. Der Strohhutpirat lässt danach einen markerschütternden Schrei ab und weint so jämmerlich, dass viele Fans mit Sturzbächen an Tränen zu kämpfen hatten.

Die Szene gibt es in folgendem Tweet von Rigby_The_Gamer zu sehen. Ab Minute 1:00 könnt ihr euch die Situation noch einmal ansehen, in der Tanaka das Beste aus ihrer Stimme holt:

Die Leistung von Ruffys Synchronsprecherin half einem Kollegen

Was sagt der Synchronsprecher von Ace dazu? Toshio Furukawa ist der Synchronsprecher von Ace. Mit der Szene hatte seine Figur den letzten lebendigen Auftritt im Anime. Kein Wunder also, dass Furukawa an dem Tag am liebsten nicht zur Arbeit gekommen wäre (via X).

Er erschien trotzdem auf der Arbeit und hatte mit dem Schicksal von Ace schwer zu kämpfen. Doch die überzeugende Leistung von Ruffys Synchronsprecherin habe ihn so aus den Socken gehauen, dass auch er ein paar Tränchen vergießen musste und sprachlos war (via 3D Juegos).

Auf X schreibt er, dass er noch nie einen weinenden Auftritt gesehen habe, der so gut sei. Und das hat etwas zu bedeuten: Der Synchronsprecher ist schon seit 1975 im Geschäft und hat in Animes wie Mobile Suit Gundam, Dragon Ball und Detective Conan mitgespielt. Aktuell ist er beispielsweise in Demon Slayer als Hantengu zu hören.

Durch die schauspielerische Leistung von Tanaka habe Furukawa den Tod von Ace akzeptieren können. Nach seinem Tod im Anime tauchte er nur noch in Rückblenden auf, beispielsweise im aktuellen Wa-no-Kuni-Arc. Als Nächstes geht es für die Strohhutbande übrigens nach Egghead Island:

Wer ist Mayumi Tanaka?

Mayumi Tanaka ist die Stimme von Monkey D. Ruffy und vertont ihn nicht nur in der Anime-Serie, sondern auch in Kinofilmen und sämtlichen Videospielen

Die Synchronsprecherin ist ein Anime-Urgestein und hat schon Charaktere wie Krillin und Yajirobi aus Dragon Ball sowie Koenma aus Yu Yu Hakusho synchronisiert. Zu Letztem startet demnächst eine Live-Action-Adaption auf Netflix, in der Tanaka allerdings nicht zu hören sein wird.

In Animes spricht Tanaka häufig die Rolle eines Jungen, doch auch außerhalb von Animes ist ihre Stimme zu hören. So kennen Japaner sie beispielsweise als Schweinchen Babe, Skippy Squirrel aus Animaniacs und John Connor aus Terminator 2.

Der Strohhutpirat ist vor allem für seine quirlige Art bekannt. Als Ruffy beispielsweise im längsten Kampf der Animegeschichte sein Gear 5 erreicht, kommt er aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.

Doch wie sie mit der eingangs beschriebenen Szene bewiesen hat, kann sie auch traurige Szenen wunderbar vertonen. Selbst in Dragon Ball oder Terminator 2, in denen es ernst zugeht, konnte sie mit ihrer Leistung überzeugen. Tanaka ist ein Talent, das uns hoffentlich noch viele Jahre erhalten bleibt.

