Eine neue Serie im Batman-Universum zeigt uns Gotham aus der Sicht eines Gangster-Bosses

The Batman hat den Superhelden nach langer Zeit wieder düster und als Detektiv präsentiert. Auch ein zweiter Teil ist schon bestätigt, auf den wir aber noch etwas warten können. Doch Gotham kehrt schon dieses Jahr zurück und das aus der Sicht eines ikonischen Bösewichts.

The Batman von Matt Reeves war 2022 ein großes Highlight für Superhelden-Fans. Der Film war düster, brutal und zeigte uns die Detektiv-Fähigkeiten des bekannten Helden auch auf der großen Leinwand. Der Release des 2. Teils lässt noch ein paar Jahre auf sich warten, aber dieses Jahr kann man Gotham wieder kennenlernen.

Diesmal sieht man die Stadt aber aus der Sicht des Pinguins, der wieder von Colin Farrell verkörpert wird und sich auf eine Gangster-Geschichte fokussiert. Den ersten Blick auf die neue Serie beschert uns HBO in einem neuen Teaser-Trailer.

In der Serie The Pinguin wird Colin Farrell wie im Film wieder Oswald Cobblepot, also den Pinguin verkörpern. Der ikonische Batman-Bösewicht ist ein Mafia-Boss, der in Gotham sein Unwesen treibt und Teile der Unterwelt beherrscht. Vorher wurde der Charakter schon von Danny DeVito verkörpert, der auf den Oscars wieder auf Batman traf.

Im Trailer sieht man ihn über einen alten Gangster sprechen, der ihn zu seiner ikonischen Zigarre inspiriert hat. Die Perspektive und Stimmung des Gesprächs erinnern dabei stark an Die Sopranos und eben Tony Soprano, der mit seiner Psychiaterin spricht.

Kleinere Action-Einblicke gibt es auch, die sich auf das Wesentliche in so einer Serie konzentrieren – kleine Waffen, Messer oder Schlagwaffen. Dabei zeigt der Trailer schon den größten Fokus: Colin Farrell als Pinguin.

Allein seine Präsenz im Film und im Trailer zeigt schon, dass der Schauspieler was drauf hat und dass man sich auf seine Interpretation des Charakters freuen kann. Man kann bei ihm einfach nicht wegschauen. Auch die Kommentare unter dem YouTube-Video beziehen sich vor allem auf den Schauspieler und sein Aussehen.

In den YouTube-Kommentaren ist das Aussehen des Pinguins ein großes Thema, denn die Maske und das Kostüm sind so gut, dass man den bekannten Schauspieler kaum erkennen kann.

@DOOMStudios: Das Beeindruckende daran ist, dass der Pinguin nicht einmal wie Colin Farrell aussieht.

@b-dub6865: Diese Maskenbildner verdienen große Anerkennung!

@AlexKnightVancouver: Colin Farrell sieht eindeutig so aus, als würde er es lieben, völlig in dieser Rolle zu verschwinden. Ich war sehr beeindruckt von seiner Leistung in Matt Reeves’ ‘The Batman’. Ich freue mich schon sehr auf diese Serie.

Die meisten Nutzer freuen sich riesig auf die Serie, die laut dem Teaser im Herbst erscheinen soll. Wann und wo sie in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt; viele HBO-Produktionen landen bei Sky bzw. WoW oder bei RTL Plus. Wer in der Zwischenzeit Bock auf Gangster-Serien hat, der sollte sich diese Liste anschauen: 5 Serien wie Peaky Blinders