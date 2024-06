„Packt zusammen, Jungs“ – Nach dem Summer Game Fest fürchten Fans eines MMORPGs das Schlimmste

Die große Gaming-Show von Geoff Keighley, das Summer Game Fest 2024, lieferte in der Nacht auf den 8. Juni 2024 zahlreiche Trailer und Ankündigungen. Vom heiß erwarteten MMORPG Throne and Liberty fehlte jedoch jede Spur – Fans sind besorgt.

Um welches MMORPG geht es? Throne and Liberty galt als große MMORPG-Hoffnung, doch mittlerweile hat sich Ernüchterung eingestellt. Seit das MMORPG im Dezember 2023 in Südkorea startete, häufen sich Berichte, dass es nicht gut läuft. Ein Release-Termin für den Westen ist nach wie vor nicht bekannt.

Vor dem Summer Game Fest hatten Changelogs auf der Datenbank SteamDB Fans Hoffnung auf eine große Ankündigung gemacht (via Reddit). Doch die großen Neuigkeiten blieben bislang aus. Auf Reddit diskutieren Fans, was das für das MMORPG bedeuten könnte.

Fans bangen um den Release von Throne and Liberty

Was fürchten die Fans? Viele Spieler sehen die Abwesenheit von Throne and Liberty beim Summer Game Fest als schlechtes Zeichen. Einige Fans scheinen gar nicht mehr mit einem westlichen Release zu rechnen:

melancholic12345: „Packt zusammen, Jungs. Es hat Spaß gemacht.“ (via Reddit)

Paintspot-: „Throne and Cancelled“ (via Reddit)

HumanJournalist6959: „Wir sind erledigt, ganz ehrlich“ (via Reddit)

Die Schuld scheinen die Fans vor allem beim Publisher Amazon zu sehen, der Throne and Liberty in den Westen bringen sollte. Stattdessen gab Amazon auf dem Summer Game Fest den Konsolen-Release von New World bekannt. Die wartenden Spieler fürchten nun, dass eine Konsolen-Version von Throne and Liberty frühestens 2025 folgen könnte (via Reddit).

Und selbst die Fans, die noch an einen Release glauben, sehen diesem offenbar mit gemischten Gefühlen entgegen. Schließlich sollte Throne and Liberty ursprünglich einen weltweiten Release haben, aber in Südkorea ist es nun schon seit Monaten spielbar.

„Das wird wie jedes andere Asia-MMO sein, bei dem wir immer hinterher sind mit Updates“, schreibt Reddit-Nutzer Comprehensive_Fee_23. Ein anderer fasst die Stimmung zusammen: „Einfach nur traurig, mehr gibt es nicht zu sagen.“ (via Reddit)

Gibt es noch Hoffnung? Da ist immer noch die Sache mit den Changelogs. Wie MMORPG.com berichtete, hatten Dataminer vor dem Summer Game Fest einige Updates von Amazon Games auf Steam festgestellt, darunter eine angebliche Liste mit 135 Ländern, in denen das MMORPG verfügbar sein soll sowie Hinweise auf mögliche „Founders Pack“-DLCs.

Das Model mit den Gründerpaketen erinnert kennen Spieler schon von Lost Ark, das Amazon Games im Februar 2022 in den Westen brachte. Es ist also nicht auszuschließen, dass doch noch Neuigkeiten zu Throne and Liberty kommen.

Wir von MeinMMO haben das Summer Game Fest 2024 bis tief in die Nacht live für euch begleitet. In unserer Übersicht könnt ihr besondere Highlights der Show nachlesen und findet einige der interessantesten Trailer: Summer Game Fest 2024: Once Human und Son Goku sind die Stars, aber Paul Atreides stiehlt ihnen die Show