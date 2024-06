Der beste „Shooter“ vom Summer Game Fest 2024 ist gar kein richtiger Shooter

Wenn ihr das Summer Game Fest 2024 verpasst habt und euch für mehr als nur Shooter interessiert, solltet ihr in unsere Zusammenfassung zu dem Gaming-Event schauen. MeinMMO-Redakteur Benedict hat live mitgeschrieben, damit ihr eine Übersicht der gezeigten Inhalte habt: Summer Game Fest 2024: Once Human und Son Goku sind die Stars, aber Paul Atreides stiehlt ihnen die Show

In der prozedural generierten Open-World, die sich mit jedem neuen Versuch wandelt, gibt es verschiedene Charaktere und Biome, die ihr entdecken könnt. Hierzu stehen euch Gleiter und Hoverboards zur schnelleren Fortbewegung zur Verfügung. Ob ihr die Map tatsächlich erkunden wollt oder nicht, wohl wissend, dass sie beim nächsten Respawn anders aussehen wird, liegt an euch.

Was ist das für ein Spiel? Hyper Light Breaker (PC) ist kein richtiger Shooter, sondern ein Roguelite, das sowohl Schuss- als auch Nahkampfwaffen bietet. Im Trailer ist in etwa zu sehen, wie ein Spieler mit einer Pistole auf Monster schießt.

In einem neuen Ego-Shooter schicken euch die Entwickler in eine bunte Cartoon-Welt

Hinzu kommt, dass wir in den vergangenen Monaten gleich mehrere Shooter mit realistisch angehauchter Grafik und Extraction-Gameplay bekommen haben. Es fing an mit Incursion Red River, dann kam Gray Zone Warfare und kurz danach folgte Arena Breakout: Infinite. Da muss Delta Force schon mehr leisten, als austauschbares Extraction-Gameplay zeigen, um so etwas wie Vorfreude zu erzeugen.

Zudem sollen die Ereignisse der bekannten Rettungsmission „Black Hawk Down“ – zu der es auch einen Film gibt – in einer Kampagne nachgespielt werden können. Es gab also auch etwas für Shooter-Fans, die nicht auf Extraction-Modi stehen.

