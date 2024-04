Laut CBR hatte das Produktionsteam noch drei weitere Folgen in petto, doch der Deal für einen möglichen Auftrag platzte. Stattdessen synchronisierte FOX einfach den originalen Anime in englischer Sprache.

Wie kam die Folge an? Die Episode wurde mit einem zweiminütigen Opening Intro auf der Anime Expo 1995 vorgestellt. Das Publikum soll in schallendes Gelächter ausgebrochen sein, wie eine Videoaufnahme auf YouTube zeigt.

Was ist das für eine Version? Die US-amerikanische Version hieß ebenfalls Sailor Moon. Sie wurde nicht im Anime-Stil, sondern in einer Zeichentrick-Optik erstellt, wie wir sie aus den 90er-Jahren kennen.

