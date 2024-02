Begibt euch auf eine gefährliche Reise voller Action und Spannung mit dem Demon Slayer Anime und Spiel – beides im Angebot

Demon Slayer entführt euch in eine düstere und brutale Welt. Nutzt jetzt das Angebot bei Amazon für die erste Staffel und dem Spiel.

Dieser düstere Shounen-Fantasy-Anime entstand ursprünglich durch den Mangaka Koyoharu Gotouge. Die Geschichte beginnt mit dem lebhaften Protagonisten Tanjiro Kamado. Nach einem brutalen Ereignis begibt er sich auf eine unglaubliche Reise, um bestimmte Ziele umzusetzen. Unter anderem möchte er seine Schwester Nezuko retten und mehr Kraft erlangen, um dies überhaupt zu bewerkstelligen. Bei Amazon könnt sowohl die Vol.1 der ersten Staffel als auch das Spiel im Angebot schnappen.

Demon Slayer ist aus guten Grund beliebt

Auch wenn die Handlung sich stark nach den Schemen anderer Shounen-Animes richtig, ist sie dennoch phänomenal erzählt. Der Anime schafft es nämlich durchaus fesselnde und unvorhersehbare Momente zu erzeugen. Vor allem muss ich die visuelle Bildkraft loben. Selten habe so detailreiche Animationen erlebt. Auch die Kämpfe sind wuchtig und sauber erstellt worden. Wenn ihr düstere Schwertkampf-Animes mögt, werdet ihr mit Sicherheit keine Sekunde bereuen.

Visuelle Höchstqualität

Das erwartet euch mit dem Spiel „Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba“

Hier könnt ihr die Geschichte der ersten und zweiten Staffel spielen. Dabei ähneln die Kämpfe ein wenig an die Ultimate-Storm-Reihe aus Naruto, was auch kaum verwunderlich ist, da dieselben Entwickler daran beteiligt waren. Dennoch ist es aber auch etwas anders, aufgrund anderer Fähigkeiten, denn hier gibt es keine Tauschbalken, um auszuweichen. Die Handlung wird grob wiedergegeben und ihr könnt in Semi-Arealen sogar allerlei Umgebungen erkunden. Wenn ihr actionreiche Shounen-Kampfspiele mögt, ist dieses Spiel es definitiv wert.

Ein starkes und actionreiches Spiel

Ihr seid richtige Anime-Fans und bekommt nicht genug? Dann schaut euch diesen Trailer an.

