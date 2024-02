Gaming-Monster knallhart reduziert: Holt euch jetzt einen PC mit der RTX 4090 um fast 700€ günstiger

Mit diesem Gaming-Monster erhaltet ihr einen PC erster Klasse für die Zukunft. Lasst euch dieses geniale Angebot bei Saturn nicht entgehen.

Heutzutage bekommt man selten einen absoluten High-End-PC für knapp über 3000€. Und die Zeiten, wobei man nur 1500 bis maximal 2000€ investieren musste, sind leider schon lange vorbei. Dieser Gaming-PC enthält die Kraft der stärksten Gaming-Grafikkarte – einer RTX 4090. Alles wird durch die Leistung eines Intel Core i9 12900F Prozessors und einem 32GB DDR4-RAM-Speicher aufgefrischt. Für reines Gaming sind diese Spezifikationen optimal. Spart jetzt und zahlt nur 3329€ statt 3999€.

Pro/Contra im Überblick:

Pro RTX 4090 (Beste Gaming-GPU)

Zukunftssicherer GDDR6-Speicher von 24GB

Starke Mittelklasse-CPU

2TB SSD

Solide Preis-Leistung Contra Leider nur DDR4-RAM (Für Content-Erstellung wäre DDR5 besser)

Die Synergie könnte etwas besser sein

Ein wahres Gaming-Monster

Kommen wir zuerst zu dem positivsten Faktor! Die RTX 4090 ist mit einem riesigen 24GB GDDR6-Speicher ziemlich zukunftssicher. Selbst die hungrigen Blockbuster-Games reichen an dieser Speicherkraft aktuell nicht heran.

Auch die Werte der CUDA-Cores von 16.384 und der RT-Kerne von 128 können sich jeweils sehen lassen. Sie besitzt unheimlich viel Kraft, um viele Spiele selbst in 4K mit über 100 Bildern pro Sekunde darzustellen. Auch hier brilliert wieder die DLSS-Leistung, wobei mittels KI-Berechnung und Upscaling zusätzlich höhere Bildraten erreicht werden.

Ein wahres Power-Gerüst

Nun zu dem durchaus mächtigen Mittelklasse-Prozessor. Wenn man die Leistung mit dem Intel Core i9- 14900K vergleicht, ist der Intel Core i9 12900F gar nicht so viel schlechter. Zwar ist grob ein Durchschnitt von 20% Unterschied enthalten, aber dennoch besitzt diese CPU starke Werte. Unter andrem 16 Prozessorkerne und eine Prozessor-Turbo-Taktfrequenz von 5100 MHz. Ja, für eine bessere Synergie wäre ein i9- 14900K oder AMD Ryzen 7 7800X3D die bessere Wahl. Dennoch leistet die CPU der 12. Generation eine hervorragende Arbeit und steht in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kerne (Gesamt) 16 24 Anzahl P-Cores 8 8 Anzahl E-Cores 8 16 Threads (Gesamt) 24 (16+8) 32 (16+16) Basis-Takt P-Cores 2.40 GHz 3.20 GHz Basis-Takt E-Cores 1.80 GHz 2.40 GHz Turbo P-Cores 5.10 (Turbo Boost Max 3.0) GHz 6.00 (Thermal Velocity Boost) GHz Turbo E-Cores 3.80 GHz 5.60 GHz TDP 65W (Processor Base Power)

202W (Maximum Turbo Power) 125W (Processor Base Power)

253W (Maximum Turbo Power) Gesamter L2-Cache 14 MB 32 MB Gesamter L3-Cache 30 MB 36 MB Fertigung Intel 7 Intel 7 SMT ✓ (P-Core, Intel Hyper-Threading) ✓ (P-Core, Intel Hyper-Threading) Links die 12. Generation und rechts die 14. Generation

Mit 32GB DDR4 RAM und einer 2TB SSD laufen allerlei Prozesse rasant ab. Zusätzlich profitiert ihr von raschen Datenübertragungsraten und kurzen Ladezeiten beim Spielen. Fürs Spielen reicht ein DDR4-RAM-Speicher nach wie vor aus. Ein DDR5-RAM-Speicher ist lediglich zukunftssicherer und auch für Content-Erstellung sinnvoll.

