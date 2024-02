Dieser Pro-Controller von ASUS lässt euch durch Elden Ring schnetzeln wie nie zuvor – und jetzt ist er endlich reduziert  

Gegen diesen Pro-Controller sieht selbst der mächtige Highlander fast blass aus. Schnappt ihn euch bei Cyberport im Angebotspreis.

Der ASUS ROG Raikiri ist ein fähiger Controller, der sich besten im Einsatz bei einer Xbox-Konsole oder dem PC eignet. Durch zahlreiche Funktionen besitzt er eine attraktive Vielfalt. Unter anderem ein eingebautes OLED-Display, die Tri-Mode-Konnektivität und wählbare Step-Trigger. Anhand des Angebots kostet euch dieser Controller nur noch 154,90€ statt 184,90€.

Ihr sucht eher einen guten Pro-Controller für die PS5? Dann schaut euch dazu die informative Kaufberatung von Benedikt an.

Seid mit diesem Pro-Controller wie Geralt von Riva

Durch seinen unglaublichen Funktionen könnt ihr ihn bestens anpassen, um in Actionspielen wie Dark Souls, Elden Ring oder The Witcher richtig aufzuräumen. Unter anderem könnt ihr wählbaren Step-Trigger umfangreich nutzen, um daraus Vorteile zu ziehen. Der linke und rechte Trigger können auf Kurz- oder Vollbereichsmodus eingestellt werden, wobei die Totzonen in der Armoury Crate Software angepasst werden können. Dies ermöglicht es euch, die Empfindlichkeit der Trigger bestens für euch einzustellen. Dies ist auch hervorragend geeignet, um in allerlei Online-Spielen zu dominieren.

Eines der herausragenden Pluspunkte ist das eingebaute OLED-Display, das es euch ermöglicht, wichtige Informationen wie Batteriestatus, Tastenbelegung und Profileinstellungen auf einen Blick zu sehen. Ihr könnt einfach während des Spielens rasch irgendwelche Anpassungen vornehmen und so immer für jede Situation gewappnet sein.

Idealer Controller für Elden Ring

Die Tri-Mode-Konnektivität des Controllers ist genial. Ihr könnt zwischen kabelloser Bluetooth-, kabelgebundener USB- oder 2,4-GHz-Dongle-Verbindung wählen. Dies sorgt für maximale Flexibilität und Kompatibilität mit verschiedenen Geräten.

Er bietet euch auch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten über die Armoury Crate Software. Ordnet eure Tasten neu, ändert die Joystick-Empfindlichkeit oder nimmt sonstige Einstellungen vor. Somit könnt ihr euer Spielerlebnis massiv optimieren.

Obendrein besitzt dieses handliche Teil über Premium-Soundfunktionen. Darunter einen eingebauten ESS DAC für ein eindrückliches Audioerlebnis. Zusätzlich gibt es eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und eine Stummschalttaste für noch mehr Audioflexibilität.

Endlich soll im Juni die Erweiterung von Elden Ring herauskommen. Freut euch auf neue Bosskämpfe und atemberaubende Herausforderungen!

