Dieser Millennium Falcon ist fast doppelt so groß wie der von LEGO Star Wars – kostet aber weniger als die Hälfte!

Kaum ein Set von LEGO Star Wars ist so beliebt wie der Millennium Falcon. Dabei gibt’s eine günstigere und größere Alternative bei Amazon.

Die Star-Wars-Modelle von LEGO haben eine ganz eigene Magie. Ob es an der hervorragenden Vorlage, an den LEGO Star Wars-Videospielen oder einfach am tollen Sci-Fi-Design liegt, ist schwer zu sagen. Leider sind die Original-Sets mittlerweile ziemlich teuer. Bei Amazon findet ihr aber aktuell eine erstklassige Alternative, bei der ihr sogar deutlich mehr Teil für weniger Geld bekommt.

Der Millennium Falcon mit fast 13.000 Teilen!

Darum geht’s: Unter den LEGO-Alternativen hat sich der Hersteller Mould King (zum Amazon-Shop) in letzter Zeit einen Namen gemacht. Ihr findet hier eine riesige Auswahl an tollen Sets aus unterschiedlichen Themengebieten zu fairen Preisen. Die Qualität steht LEGO in nichts nach und häufig bietet Mould King sogar mehr Details als die Konkurrenz.

Ein gutes Beispiel dafür ist der SHHFWU Mould King Millennium Falcon Mark II. Das legendäre Raumschiff von Han Solo und Chewbacca besteht aus sagenhaften 12.688 Einzelteilen. Für den Aufbau könnt ihr also locker ein Wochenende einplanen. Das fertige Set steckt dann voller kleiner Details und ist als Ausstellungsstück ein echter Hingucker.

Die Maße des Modells sind beeindruckend!

So günstig: Das vielleicht Beste an dem Set ist aber, dass ihr es zu einem wirklich fairen Preis bekommt. Bei Amazon kostet der Millenium Falcon zurzeit nur 375€. Der Versand ist obendrein gratis. Lasst euch das Angebot nicht entgehen, es sind nur noch wenige Exemplare verfügbar.

Pro Fast 13.000 Teile

Riesiges Set

Viele Details Contra Keine Minifiguren

Das Original von LEGO Star Wars im Vergleich

Natürlich lassen auch die Original-Sets von LEGO Fanherzen höherschlagen. Dabei gibt es zwei aktuelle Sets, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Am günstigsten kommt ihr mit dem “kleinen” Set davon. Für nur 127,99€ könnt ihr hier zuschlagen. Dafür gibt es dann 1353 Teile und 7 Figuren: Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian, Boolio sowie die Droiden R2-D2 und D-O. Das Modell ist gut zum Spielen geeignet und ein tolles Geschenk für Kinder.

Das eigentliche Highlight ist aber natürlich der “große” Millennium Falcon. Mit 7541 Teilen bietet der aber wiederum nur knapp die Hälfte der Teile des Mould King-Modells. Dafür bekommt ihr hier 7 Minifiguren: Han-Solo einmal alt und einmal jung, Chewbacca, Prinzessin Leia, Rey und Finn sowie die Droiden C-3PO und BB-8. Das LEGO-Set kostet bei Amazon aktuell 829,99€.

Noch mehr tolle Angebote, Aktionen und spannende Neuerscheinungen findet ihr in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag die besten Preise und interessante neue Produkte ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!