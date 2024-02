Eine Esports-Maus von SteelSeries gibt euch das First Blood wie bei Rambo – jetzt um satte 64% bei Amazon reduziert

Mit dieser Esports-Maus erhöht ihr eure Siegchancen ungemein. Nutzt dafür das attraktive und befristete Angebot bei Amazon.

Die richtige Ausstattung oder Ausrüstung ist entscheidend, um insbesondere bei etlichen Online-Spielen hervor zu preschen. Die SteelSeries Prime Mini ist wie ein mächtiges Schwert in den richtigen Händen. Durch den Mini- Formfaktor wirkt sie eher schlicht und ist besser für etwas kleinere Hände geeignet. Zusätzlich besitzt sie hochwertige optisch-magnetischen Schaltern und einige Anpassungsmöglichkeiten. Spart jetzt 64% und bezahlt nur 24,99€ statt 69,99€.

In diesem Test von Benedikt bekommt ihr einen deutlicheren Einblick über diese Gaming-Maus.

Darum ist diese Esports-Maus ein Game-Changer

Mit der SteelSeries Prime Mini erhaltet ihr ein Upgrade für eure Online-Spiele. Sie wurde extra für Esport-Profis entwickelt und besticht durch ihre schlichte Eleganz. Eine der herausragenden Attribute sind die optisch-magnetischen Schalter. Dadurch bekommt ihr rasante Reaktionsmöglichkeiten und könnt präzise Klicks ausführen. Mit der richtigen Konzentration wird so gut wie jeder Schuss, jede Fähigkeit und jede Bewegung ein weiterer Schritt zum Sieg. Diese Schalter sind langlebig und bieten eine hohe Lebensdauer, was sie ideal für den intensiven Einsatz beim Gaming macht.

Eine fabelhafte Gaming-Maus

Der Mini-Formfaktor sorgt für eine kompakte und leichte Bauweise, die sich besonders gut für euch eignet, wenn ihr eher etwas kleinere Hände besitzt. Dank eines geringen Gewichts von nur 61g spürt ihr die Maus kaum und könnt agile Aktionen problemlos umsetzen.

Sie verfügt über On-Board-Anpassungsmöglichkeiten mit 4 Abtaststufen und bis zu 5 voreingestellten CPI-Stufen. Dadurch könnt ihr die Mausempfindlichkeit rasch anpassen und auf verschiedene Spiele oder Spielstile reagieren. Somit seid ihr in jeder Situation gefeit.

Pro Schlichte und elegante Form

Abnehmbare Mauskabel

Geniale Preis-Leistung

Sensor mit hoher Präzision

Ziemlich leicht Contra Nicht für große Hände geeignet

