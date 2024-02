Mit diesem Pokémon-Booster-Bundle könnt ihr eure Kartensammlung supergünstig erweitern – aber nur, solange der Vorrat reicht!

Wenn ihr Pokémon-Karten sammelt, gibt es jetzt bei Amazon ein tolles Angebot für euch. Mit dem Boosterbundle “Paldeas Schicksale” könnt ihr sparen.

Boosterbundles sind eine hervorragende Möglichkeit, eure Sammlung an Pokémon-Karten günstig zu erweitern. Jetzt ist auch das Bundle zur neuen Erweiterung “Paldeas Schicksale” erhältlich. Das Set ist für alte Hasen und Neueinsteiger gleichermaßen interessant.

Das steckt drin: Wie es der Name schon verrät, enthält das Boosterbundle eben eine größere Anzahl an Boosterpacks. In diesem Fall sind es gleich sechs Boosterpacks mit jeweils 10 Spielkarten. Insgesamt also 60 Spielkarten. Der Preis für das Bundle beträgt zurzeit 32,36€. Der Versand ist gratis.

Ob sich in diesem Pack wohl das Shiny Pikachu verbirgt?

Soviel spart ihr dabei: Ein einzelnes Boosterpack aus diesem Set kostet 6€. Sechs Packs würden also 36€ kosten. Im Vergleich dazu spart ihr also 3,64€. Pro Booster zahlt ihr umgerechnet nur noch etwa 5,39€.

Pokémon Karmesin & Purpur bringt die beliebtesten Starter zurück ins Spiel Weitere Videos Mehr Videos für dich

Perfekt für Pokémon-Einsteiger: Die Top-Trainer-Box

Falls euch das Boosterbundle nicht genügt, könnte die Top-Trainer-Box genau das Richtige für euch sein. Speziell Neu- oder Wiedereinsteiger kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Box enthält gleich neun Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale. Dazu kommen 45 Energiekarten, eine schicke Sammelbox, eine holografische Vollbild-Promokarte mit Shiny Mimigma und 65 Kartenhüllen mit Shiny Mimigma. Obendrauf gibt es auch noch alles, was ihr zum Spielen einer Runde Pokémon braucht:

1 Spielanleitung

6 Schadensmarken-Würfel

1 Münzwurf-Würfel

2 Kunststoffmarken für spezielle Zustände

Die Top-Trainer-Box kostet bei Amazon aktuell 51,58€. Der Versand ist auch hier kostenlos. Die Ersparnis ist auch hier wirklich beachtlich. Die neun Boosterpacks alleine würden euch ja schon 54€ kosten. Hier bekommt ihr noch jede Menge cooles Zeug dazu und zahlt trotzdem weniger.

Die besten Angebote und Aktionen

Noch mehr spannende Angebote und interessante Neuerscheinungen stellen wir euch immer in unserer Übersicht vor. Hier zeigen wir euch jeden Tag, wo ihr die besten Preise auf Games, Hardware und mehr findet. Schaut doch einfach mal rein!