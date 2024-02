Bockstarker Gaming-Laptop mit RTX 4070 kostet jetzt 1250€ weniger

Mit diesem Gaming-Laptop könnt ihr unterwegs kräftige Details erleben. Lasst euch das starke Angebot bei Notebooksbilliger nicht entgehen.

Der Razer Blade 14 ist ein kompaktes Gerät mit fulminanten Attributen. Zum einen liegt das am hochauflösenden QHD+ IPS-Display, einer Bildwiederholungsfrequenz von 240Hz und der mobilen RTX 4070 von Nvidia. Er kostet jetzt nur noch 1899€ statt 3149€. Also schlagt schnell zu und rasiert durch sämtliche Spiele in einer atemberaubenden Qualität.

Wenn ihr eher einen stattlichen Desktop-PC sucht, ist dieser mit der RX 7800 XT eine hervorragende Preis-Leistungs-Wahl. Aber seht selbst!

Mehr zum Thema Unschlagbares Angebot: Gaming-PC mit RX 7800 XT & Ryzen 5 7500F Prozessor für AMD-Fans erhältlich! von David Fabricius

Ein Gaming-Laptop und ein Blade

Dieser Laptop ist wie ein echtes Blade und stellt sämtliche Spiele kristallklar dar, was am QHD+ IPS-Display liegt. Für Nichtkenner – dies entspricht einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Etliche Blockbuster-Games wie Cyberpunk 2077 oder Kingdom Come: Deliverance sehen darauf wunderschön aus.

Das Starten großer AAA-Games funktioniert einwandfrei, was an der mobilen RTX 4070 von Nvidia liegt. Diese Grafikkarte ist für eine Laptop-Karte unglaublich und nutzt die aktuellste DLSS-Technologie. Dabei wird durch KI-Berechnung und Upscaling unheimlich viel Leistung eingespart. Die Folge sind deutlich mehr Bildraten und kaum Qualitätsverlust beim Bild. Der Grafik-Speicher beträgt 8192MB, was aktuell für WQHD-Gaming noch vollkommen ausreicht.

Dieser Laptop ist wirklich wie ein Blade

Vor allem, wenn ihr FPS-Shooter oder Spiele im MOBA-Genre bevorzugt, seid ihr ziemlich lange zukunftssicher aufgestellt. Obendrein wird euer Gameplay durch eine Bildwiederholungsfrequenz von 240Hz versüßt. Durch die flüssigen Bildraten erhaltet ihr einen reaktionsschnellen Vorteil, um bei etlichen Online-Spielen zu dominieren. Bedenkt aber stets eines: Ein Blade (Klinge) ist nur in den richtigen Händen mächtig.

Im Inneren befindet sich ein AMD Ryzen 9 7940HS Prozessor, der zusammen mit 16GB DDR5-RAM für eine schnelle und reibungslose Leistung sorgt. Normalerweise hätte ein DDR4-RAM-Speicher auch ausgereicht, aber mehr Leistung geht ja bekanntlich immer. Zusätzlich ergänzt eine 1TB-SSD-Festplatte euer System.

Dieses Gerät wird mit dem vorinstallierten Betriebssystem Windows 11 ausgeliefert. Dies enthält eine optimierte Benutzeroberfläche und verbesserte Leistung. Der Laptop ist auch leicht und tragbar, was ihn ideal für unterwegs macht, ob beim Reisen oder Besuchen von Freunden.

Pro RTX 4070 (DLSS)

AMD Ryzen 9 7940HS

16GB DDR5-RAM

240Hz

Schöne Auflösung Contra Trotz Angebot ist die Preis-Leistung nur ok

Unzählige Superangebote

Taucht ein in die Welt der besten Deals für euer Gaming-Equipment! Von erstklassigen Grafikkarten bis zu blitzschnellen SSDs, von robusten Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs – all das und mehr erwartet euch zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Seite. Erschafft euch ein Gaming-Setup, das alle anderen in den Schatten stellt, und entdeckt faszinierende Gadgets und technische Geräte. Verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut!