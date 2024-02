Unschlagbares Angebot: Gaming-PC mit RX 7800 XT & Ryzen 5 7500F Prozessor für AMD-Fans erhältlich!

Dieser Gaming-PC ist eine wahre Preis-Leistungs-Granate. Lasst euch dieses befristete Top-Angebot bei MediaMarkt nicht entgehen.

Dieser Zusammenschluss an Komponenten beschert euch viel Leistung, um optimales WQHD-Gaming zu genießen. Das liegt nicht nur an der starken Grafikleistung der RX 7800 XT, sondern auch am fähigen Ryzen 5 7500F Prozessor. Obendrein wird dieses System durch 32GB DDR5-RAM und einer 2TB-SSD verstärkt. Spart jetzt 21% und bezahlt nur 1488,69€ statt 1899€.

Dieser Gaming-PC enthält ein starkes Leistungspotenzial

Die Synergie der Komponenten ist wirklich bemerkenswert. Die AMD Radeon RX 7800 XT ist eine außerordentlich fulminante Grafikkarte mit 16 GB Grafikspeicher. Deswegen lohnt sich diese auch noch für viele Jahre im WQHD-Gaming-Bereich. Hier findet ihr übrigens einen leistungsstarken WQHD-Monitor, der auch bis zu 240Hz schafft. Natürlich könnt ihr damit auch in 4K-Auflösung spielen, dies obliegt euch. Mit einem schnellen WQHD-Monitor könnt ihr von höheren Bildraten profitieren und seid zukunftssicherer unterwegs.

Mit 32 GB DDR5-RAM und 2TB-SSD-Speicher erhaltet ihr sowohl ausreichend Speicherplatz als auch eine fixe Systemleistung auf Höchstniveau. Schnelle Datenübertragungsraten und geringe Ladezeiten beim Gaming sind hier garantiert!

Ihr könnt bei bestimmten Spielen die FSR-Technologie nutzen. Hierbei werden ähnlich wie bei DLSS eure Spiele in einer niedrigen Auflösung gerendert und intelligent auf die native Auflösung des Bildschirms hochskaliert. Die Folge sind höhere Bildraten aufgrund von Leistungseinsparung. Damit lassen sich insbesondere zukünftige AAA-Games wunderbar spielen, da immer mehr Entwickler auf diese Technologien setzen.

Mit dem vorinstallierten Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) Betriebssystem könnt ihr von den neuesten Funktionen und Verbesserungen profitieren, die speziell für Gaming optimiert sind

Pro Hervorragende Synergie

Top-Preis-Leistung

Zukunftssicher im WQHD-Gaming Contra Die DLSS-Technologie ist aktuell immer noch besser als FSR.

