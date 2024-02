Das Nokia 3310 ist zurück: Die Legende unter den Handys ist wieder da – inklusive Snake!

Lange bevor sich Smartphone-Releases um das neueste iPhone oder Google Pixel gedreht haben, hat sich die Welt der Handys stattdessen nur um ein Modell gedreht: das Nokia 3310.

Ein Akku der Jahre zu halten schien und das legendäre Spiel Snake, was auf dem Handy seine Blütezeit erlebte, machten das Nokia 3310 zu einem unvergleichlichen Produkt. Zur absoluten Ikone ist das Handy aber unumstritten durch seine Robustheit geworden. Erdbeben, eine abgefeuerte 9mm Kugel und sogar nukleare Kernschmelzen soll das Handy schon überlebt haben. Und jetzt meldet es sich für eine neue Generation zurück!

Snake, ein Akku für Monate und Unzerstörbarkeit

Passend zur Jahrtausendwende, was in und für sich schon ein wahnsinniges Ereignis war, erschien das Nokia 3310, um die Nachricht zu senden, dass Mobiltelefone gekommen sind, um zu bleiben. Heute ist die robuste Bauweise des 3310 ein Meme, aber damals war es einer der Hauptgründe, das Handy als täglichen Helfer in der Tasche zu haben. Gepaart mit der einfachen Bedienung und einem günstigen Preis, wurde das Nokia 3310 das unangefochtene Handy der Dekade.

Die Zeiten haben sich allerdings geändert und die Attribute “einfache Bedienung” und “günstiger Preis” könnte man genau so auf das Google Pixel 7a übertragen. Was bietet die Neuauflage des Nokia 3310 also, um heute noch relevant zu sein? Kurz: Alles, was die anderen nicht bieten!

Das Nokia 3310 ist wie ein Smartphone-Detox, was euch nicht mit jeder neuen Benachrichtigung ablenkt und Lebenszeit raubt, sondern einem simplen Zweck dient: Kommunikation. Dazu gehört heutzutage natürlich auch Social Media, weshalb Apps wie Facebook oder Twitter vorinstalliert sind. Ansonsten fehlen weitere Apps gemäß dem Motto “Weniger ist mehr”. Hier sind weitere Informationen und Spezifikationen zum Nokia 3310:

Display : 2,4-Zoll-Bildschirm mit QVGA-Auflösung, optimiert für gute Lesbarkeit im Sonnenlicht.

: 2,4-Zoll-Bildschirm mit QVGA-Auflösung, optimiert für gute Lesbarkeit im Sonnenlicht. Kamera : Eine 2-Megapixel-Hauptkamera mit LED-Blitzlicht.

: Eine 2-Megapixel-Hauptkamera mit LED-Blitzlicht. Konnektivität : Bluetooth 3.0, eine 3,5-mm-Klinkenbuchse und Micro-USB.

: Bluetooth 3.0, eine 3,5-mm-Klinkenbuchse und Micro-USB. Akku : Ein herausnehmbarer 1.200 mAh Akku, der bis zu 22,1 Stunden Sprechzeit ermöglicht.

: Ein herausnehmbarer 1.200 mAh Akku, der bis zu 22,1 Stunden Sprechzeit ermöglicht. Speicher: Mit einer MicroSD-Karte erweiterbar.

In 2024 die klassische Nokia-Erfahrung haben, dieses mal dafür mit Internet!

Das neue Nokia 3310 präsentiert sich in einem modernen Design, das die Tradition seines Vorgängers würdigt. Die runde Form und die aktualisierte Benutzeroberfläche verbinden nostalgischen Charme mit zeitgemäßem Komfort.

Die bemerkenswert lange Akkulaufzeit erlaubt es, das Ladegerät getrost zu Hause zu lassen. Selbst bei regelmäßiger Nutzung hält der Akku im Standby-Modus bis zu einem Monat.

Der legendäre Spieleklassiker Snake kehrt in einer frischen optimierten Version und in Farbe zurück, um alte Highscores zu brechen und neue aufzustellen. Ähnlich farbenfroh ist die Auswahl, mit dem ihr euer Handy noch etwas persönlicher machen könnt – egal ob mit knalligem Rot und Gelb oder dezentem Dunkelblau.

Das Nokia 3310 bietet Grundfunktionen wie Telefonieren, SMS, Fotografieren, Radio und die Möglichkeit, über den Aux-Anschluss ein Headset anzuschließen. Es verfügt zwar nicht über einen umfangreichen App-Store, hält euch aber mobil zuverlässig und mit Style in Verbindung.

Erlebt jetzt die Neuinterpretation dieses Klassikers schon für 62,99€.