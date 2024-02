Diese günstige Grafikkarte bei Amazon gibt euch die beste Performance pro Euro – Und sie ist weder von Nvidia noch von AMD

Intel kann nicht nur CPUs entwickeln. Mit dieser Grafikkarte erlebt ihr starke Eindrücke und das zu einem Angebotspreis bei Amazon.

Die Intel Arc A580 Challenger von Asrock ist ohnehin eine profitable Tech-Komponente, die viel für diesen Preis leistet. Ihr profitiert von einem 8GB GDDR6-Speicher, um euch noch lange beim FHD-Gaming auszutoben. Zusätzlich ist die 256-Bit-Schnittstelle eine lobende Erwähnung wert, denn ihr erhaltet dadurch eine grandiose Speicherkapazität und Bandbreite für schnelle und flüssige Grafikleistung. Anhand des Angebots kostet sie nur noch 204,72€ statt 217,83€.

Die beste Grafikkarte für eine FHD-Auflösung

Die Intel-GPU ist fast auf dem Niveau einer RTX 3060, aber dafür auch viel günstiger. Für nur knapp 200€ erhaltet ihr wirklich eine Preis-Leistungs-Granate. Sie ist wirklich ideal, wenn ihr eher Strategiespiele oder FPS-Shooter mit niedrigen Anforderungen spielen wollt. Für eine FHD-Auflösung reicht sie von daher bestens aus, aber sie ist kein zukunftssicheres Biest und schon gar nicht für WQHD-Gaming oder eine 4K-Auflösung zu empfehlen.

Wie bereits angemerkt, besitzt sie 8GB GDDR6-Speicher. Dies versorgt sie mit genügend Kraft, um noch eine ganze Weile FHD-Gaming zu stemmen und sich sogar bei manchen Spielen in einer WQHD-Auflösung zu versuchen. Empfehlen würde ich es aber trotzdem nicht.

Die Intel Arc A580 Challenger

Die Speichertaktfrequenz beträgt 2000 MHz, wodurch sie euch rasche Ladezeiten und eine nahtlose Bildwiedergabe ermöglicht. Sie ist dadurch auch kräftig genug, um selbst hungrige Anwendungen zu starten oder ein paar Projekte umzusetzen.

Sie ist mit einem PCI Express x16 4.0 Anschluss ausgestattet, der eine schnelle Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und dem Motherboard gewährleistet. Dadurch beschert diese Karte euch eine optimale Leistung und Kompatibilität mit modernen Systemen.

Intel hat vor kurzen mit einem Treiber-Paket einen absoluten Leistungs-Boost hingelegt. Auch in Hinblick von Frame Generation könnte es noch wirklich ziemlich interessant bei Intel werden.

Pro Unheimlich günstige Wahl

Stark in einer FHD-Auflösung

Speichertaktfrequenz beträgt 2000 MHz

PCI Express x16 4.0 Anschluss Contra Für WQHD-Gaming nur bedingt geeignet

Grafikspeicher 8192 MB GDDR6 Speicheranbindung 256 Bit Speichertakt 2000 MHz Bandbreite 512 GB/s Bauweise (Slots) Triple-Slot Chiptakt 1700 MHz OC-Takt/Boost 2000 MHz Shader-Takt 1024/64/32 Rechenleistung 24580 Gflops (single) Kurze Übersicht zu den Spezifikationen

