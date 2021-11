Wie sieht die Gaming-Maus aus? Die Maus ist in schlichtem Schwarz gehalten und erinnert damit an andere bekannte Vertreter des Genres. Im Gegensatz zu anderen, sehr leichten Mäusen, verzichtet SteelSeries bei der Prime Mini auf ein Loch- oder Wabenmuster.

Wie haben wir getestet? Wir haben die Gaming-Maus 6 Wochen ausführlich am Windows-PC ausprobiert. Dabei haben wir hauptsächlich Shooter wie Apex Legend mit der Maus gezockt. Probleme gab es in diesem Zeitraum nicht.

Um welche Gaming-Maus geht es? Bei der SteelSeries Prime Mini handelt es sich um ein kleine, leichte Gaming-Maus von SteelSeries. Die Maus gibt es sowohl in einer kabelgebundenen als auch in einer Wireless-Variante. Die Prime Mini ist die kleine Variante der normalen SteelSeries Prime.

Find Your Next Game Hardware

Insert

You are going to send email to