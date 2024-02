Der AMD Ryzen 5 5600 bietet Spiele-Leistung bis in den High-End-Bereich – kostet aber gerade nur 122€!

Der AMD Ryzen 5 5600 ist unter Spielern beliebt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der CPU ist einfach unschlagbar. Jetzt ist der Prozessor im Angebot.

Wenn ihr euch einen neuen Gaming-PC zusammenstellt oder eurem aktuellen System ein Upgrade verpassen wollt, könnt ihr beim Prozessor mit am besten sparen. Hier muss es kein sündhaft teures Modell sein, wie der AMD Ryzen 5 5600 seit Jahren beweist. Jetzt ist der Preis-Leistungs-Hit sogar nochmal ein bisschen günstiger zu haben.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon zahlt ihr für den Prozessor aktuell nur 122€. Der Versand ist obendrein komplett kostenlos. Die UVP liegt bei 189,99€, der Rabatt entspricht also knapp 36%. Dank der guten Verfügbarkeit liefert Amazon die CPU zudem in nur wenigen Tagen aus.

AMD Ryzen 5 5600: DER Spar-Tipp für Gamer

Beim Ryzen 5 5600 setzt AMD auf 6 Kerne und die AM4-Plattform. Das klingt erstmal nicht überragend, sorgt aber für überraschend gute Leistungen. Im passenden Set-up liefert die CPU auch bei aktuellen Titeln wie Helldivers 2 oder Palworld flüssige Bilder selbst bei hohen Auflösungen. Mit einem Prozessor, der doppelt oder dreimal so viel kostet, bekommt ihr natürlich auch ein paar FPS mehr raus, das Geld könnt ihr aber genauso gut in die Grafikkarte oder eine schnelle SSD stecken.

Der Prozessor ist perfekt für Gamer.

Starke Wertungen: Auf Amazon haben bisher 4469 Nutzer eine Bewertung für die Ryzen-CPU abgegeben. Das Bild ist dabei durchweg positiv. Aktuell steht die Durchschnittswertung bei starken 4,7 von 5 Sternen. 86% der User haben dabei die volle Punktzahl vergeben, weitere 8% gaben 4 Sterne. Die GameStar hat den Prozessor Anfang 2023 getestet und zieht dabei ebenfalls ein positives Fazit:

Der Ryzen 5 5600 bietet viel Spieleleistung auch in aktuellen Titeln und hoher 4K-Auflösung. Mit sechs Kernen und zwölf CPU-Threads muss er sich zwar hinter aktuellen Top-Modellen einreihen, was auch für die Spiele- und vor allem für die Anwendungsleistung gilt. Man kann mit dem Ryzen 5 5600 aber sicher noch einige Jahre lang problemlos zocken.

Pro sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

auch für aktuelle Spiele und hohe Auflösungen schnell genug

niedriger Verbrauch

hohe Effizienz in Spielen Contra Anwendungsleistung eher gering



wenig Aufrüstmöglichkeiten (AM4)

