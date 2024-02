Um 600€ günstiger trotz RTX 4070 & Ryzen 7: Schnappt euch einen Gaming-Laptop mit purer Kraft

Ein Gaming-Laptop mit wirklich schönen Eigenschaften befindet sich bei Coolblue im rapiden Preisfall. Lasst euch das Angebot nicht entgehen.

Der Acer Nitro 16 ist ein Gerät, das sich durchaus behaupten kann. Dies liegt an der Kraft der Ryzen 7 CPU mit einer Taktfrequenz von 3,2GHz und der kernigen RTX 4070 von Nvidia. Zusätzlich wird die Qualität von einem WQXGA-IPS-Display aufgewertet – mit einer erstaunlichen Bildwiederholungsfrequenz von 165Hz. Aufgrund des großzügigen Angebots zahlt ihr nur noch 1475€ statt 2099€.

Vorweg ein paar positive und negative Fakten!

Pro RTX 4070 (DLSS)

Ryzen 7 CPU (Taktfrequenz von 3,2GHz)

Hochwertiges WQXGA-IPS-Display

Gute Preis-Leistung Contra Die GPU besitzt nur 8GB Grafikspeicher

Ein Gaming-Laptop für Blockbuster-Games

Die Zusammenarbeit der Ryzen 7 CPU und der RTX 4070 Grafikkarte ist ideal, um Games detailreich darzustellen. Aktuelle Blockbuster-Games wie Cyberpunk2077 oder Baldur’s Gate 3 könnt ihr in höchsten Einstellungen spielen. Durch die DLSS-Technologie, womit Nvidia immer noch in der obersten Liga spielt, seid ihr lange zukunftssicher. Denn selbst die aufwendigsten Spieltitel sind durch eine KI-Berechnung und Upscaling somit spielbar, da ihr mehr Bildraten erhaltet, indem Leistung eingespart wird. Die Qualität des Bildes leidet folglich kaum darunter.

Starker Laptop mit der RTX 4070

Mit 16GB RAM und einem 1TB SSD-Speicher bekommt ihr einen hervorragenden System-Flow. Somit sind schnelle Prozesse, Datenübertragungsraten und kurze Ladezeiten beim Gaming vorhanden. Bei Bedarf könnt ihr den RAM-Speicher nachträglich auf 32GB erhöhen.

Das WQXGA-IPS-Display mit einer Bildwiederholrate von 165Hz liefert euch eine außergewöhnliche Bildkraft mit atemberaubenden Details. Vor allem bei FPS-Shootern mit niedrigen Anforderungen könnt ihr hohe Bildraten erzielen. Bei Online-Spielen macht sich jedes Bild pro Sekunde bemerkbar, um einen reaktionsschnellen Vorteil daraus zu ziehen.

Unzählige Superangebote

Taucht ein in die Welt der besten Deals für euer Gaming-Equipment! Von erstklassigen Grafikkarten bis zu blitzschnellen SSDs, von robusten Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs – all das und mehr erwartet euch zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Seite. Erschafft euch ein Gaming-Setup, das alle anderen in den Schatten stellt, und entdeckt faszinierende Gadgets und technische Geräte. Verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut!