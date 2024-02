Spart jetzt fast 40% bei Amazon und holt euch diese geniale Intel-CPU mit 6 Kernen und 12 Threads

Eine Intel-CPU mit fulminanten Attributen. Lasst euch das starke Angebot bei Amazon nicht entgehen und spart unheimlich viel Geld.

Intel hat mit der 12. Generation einige Top-CPUs herausgehauen, die sich mittlerweile in einem genialen Preis-Leistungs-Verhältnis befinden. Mit einem Basistakt von 2,5 GHz und einem Maximaltakt von 4,4 GHz bietet dieser Prozessor eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Spart jetzt 38% und bezahlt nur 143,90€ statt 231,01€.

Die Intel-CPU ist perfekt für ein günstiges Gaming-System

Anhand der Einleitung habt ihr bereits mitbekommen, dass sie euch viel für diesen Preis bietet. Ein Basistakt von 2,5 GHz, der bis zu einem Maximaltakt von 4,4 GHz geht, ist die beste Voraussetzung für harte Herausforderungen. Zusätzlich besitzt diese CPU ganze 6 Kerne und 12 Threads, was eine gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Aufgaben ermöglicht und die Gesamtleistung verbessert. Deswegen ist diese Mittelklasse-CPU sogar für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking geeignet.

Starke Intel-CPU der 12. Generation

Der Intel Core i5-12400F ist mit dem LGA1700-Sockel kompatibel und unterstützt sowohl DDR4- als auch DDR5-RAM mit einer Kapazität von bis zu 128 GB. Dadurch könnt ihr euch flexibel beim Zusammenbau eines neuen Gaming-Systems austoben.

Die PCIe 5.0- und 4.0-Unterstützung ermöglicht eine schnelle Datenübertragung zwischen dem Prozessor und anderen Komponenten des Systems wie Grafikkarten, SSDs und Erweiterungskarten. Dies sorgt für eine reibungslose Leistung und eine verbesserte Systemreaktion.

Pro DDR4- und DDR5-RAM Unterstützung

PCIe 5.0- und 4.0-Unterstützung

Maximaltakt bis zu 4,4GHz

Top-Preis-Leistung Contra Niedriger Basistakt

