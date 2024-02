55 Zoll Fernseher im Amazon-Angebot: Starkes Modell mit tollen Gaming-Funktionen jetzt günstig wie nie

Bei Amazon ist jetzt ein 55 Zoll Fernseher mit ordentlicher Ausstattung und Gaming-Funktionen im Angebot. Auch die Variante mit 65 Zoll ist günstiger.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen TV-Gerät seid und dabei clever sparen wollt, findet ihr jetzt bei Amazon das optimale Angebot. Da ist nämlich ein 55 Zoll Fernseher von TCL aktuell so günstig wie nie zuvor. Es stehen auch andere Größen zur Auswahl.

Der Deal auf einen Blick:

Pro Verschiedene Größen

4K & HDR

Gaming-Funktionen

HDMI 2.1 & 144Hz

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra Teilweise unübersichtliche Benutzeroberfläche

Schwarzwerte nur ok

SD-Upscaling mit Schwächen

55 Zoll Fernseher im Amazon-Angebot

Tolle Ausstattung: Der Fernseher von TCL bietet so ziemlich alles, was ihr euch von einem TV-Gerät 2024 wünschen könnt. Er löst in 4K auf, die Google-Benutzeroberfläche (Android TV 11) gibt euch Zugriff auf so ziemlich jeden Streaming-Dienst sowie alle Mediatheken und das Bild ist hervorragend. Film-Fans freuen sich außerdem über Dolby Vision, Atmos und HDR.

Perfekt für Gamer: Auch beim Zocken macht das Modell eine richtig gute Figur. Dank HDMI 2.1 und 144Hz ist der Fernseher eine gute Wahl für eure PS5 oder die Xbox Series X/S. So könnt ihr die volle Leistung aus euren Konsolen herausholen. Der TV verspricht eine kurze Reaktionszeit und schnelle Bilder. Zudem könnt ihr die Software auf eure Bedürfnisse anpassen.

Der TV ist perfekt für Gamer!

Günstig wie nie: Der 55 Zoll Fernseher kostet bei Amazon aktuell nur 569€. Der Versand ist gratis. Ein extrem guter Preis für ein Modell mit dieser Ausstattung.

Der Blick auf den Preisvergleich zeigt, wie gut der Preis tatsächlich ist. So günstig wie jetzt war das Modell noch nie zuvor. Die bisherige Bestmarke liegt bei 619€ und wird deutlich unterboten.

Welche TV-Größe ist die richtige?

Wie bei den meisten Fragen gibt es auch bei dieser keine endgültige Antwort. Welche TV-Größe die richtige für euch ist, hängt mit euren Präferenzen und dem vorhandenen Platz zusammen. Wenn ihr euch ein kleines Heimkino einrichten wollt, darf es gerne ein großes Bild sein. Bedenkt immer auch, dass der TV in ausgeschaltetem Zustand eine große schwarze Fläche darstellt. In einem kleinen Raum, in dem ihr auch sonst viel Zeit verbringt, kann das durchaus störend sein.

Ganz grundsätzlich lässt sich sagen, dass ihr auch immer einen gewissen Abstand zum Bildschirm einhalten solltet, um ein schönes Bild zu bekommen. Folgende Entfernungen sind ein guter Richtwert:

55 Zoll 1,7 m Abstand 65 Zoll 2 m Abstand 75 Zoll 2,3 m Abstand 85 Zoll 2,6 m Abstand

Wenn ihr nach einem größeren Fernseher als dem vorgestellten sucht, habt ihr Glück. Bei Amazon gibt es dasselbe Modell nämlich auch noch mit 65 Zoll und mit 75 Zoll.

Noch mehr spannende Angebote und Aktionen findet ihr wie immer in unserer Deal-Übersicht. Schaut vorbei, wenn ihr euch für die besten Preise interessiert oder geht direkt zu einem der aktuellen Artikel: