Yu-Gi-Oh! Werdet König der Spiele mit der besten Sammlung, die das Kartenspiel zu bieten hat – jetzt günstig bei Amazon

Yu-Gi-Oh war in der Kindheit eine Legende für viele Kids und Jugendliche. Ergreift jetzt das tolle Angebot bei Amazon – Duell!

Dieses Sammelkartenspiel weckt selbst bei mir noch schöne Erinnerungen und ich muss gestehen, dass ich vor kurzen wieder angefangen habe mit ein paar Freunden zu spielen, die ebenfalls tolle Erfahrungen damit in ihrer Kindheit gemacht hatten. Es macht immer noch einen riesengroßen Spaß, vor allem nach den alten Regeln. Ihr bekommt die Legendary Decks von Yugi für gerade mal 32,99€.

Yu-Gi-Oh – Es ist Zeit für ein Duell!

Für diejenigen, die die alten Regeln dieses Sammelkartenspiels nicht kennen, gebe ich einen groben Einblick. Mittlerweile gibt es neue Varianten mit Synchro- oder Link-Beschwörung, auf das ich hier für euch nicht eingehen werde, weil das viel zu umfangreich ist.

Nach den alten und aktuellen Regeln gibt es 8.000 Lebenspunkte, die ihr versuchen müsst, auf null zu reduzieren. Die Animeserie anfangs mit den 2.000 Lebenspunkten mal ausgenommen. Dies erreicht ihr, indem ihr im Kampf zweier Monster die Differenz abzieht oder die Lebenspunkte direkt angreift.

Es gibt auch Fallen- und Zauberkarten, mit denen ihr ein Monster ausrüsten oder sogar andere Effekte annullieren könnt. Eine tolle Fallenkarte ist unter anderem Spiegelkraft, wobei alle Monster in Angriffsposition ausgelöscht werden, wenn der Gegner euch angreift und ihr reagiert. Wenn euer Gegner keinen Konter besitzt, um den Effekt dieser Karte zu unterbinden, bekommt er ordentlich eins auf die Mütze.

Bei der Beschwörung gibt es Unterschiede, wie etwa eine einfache Beschwörung, dann Tribut- oder Spezialbeschwörung. Es gibt sogar Fusionen- oder Ritualbeschwörungen. Ihr merkt bereits, dass es ziemlich umfangreich ist. Bis vier Sternen könnt ihr ein Monster in der Regel so aufs Feld offen beschwören oder verdeckt setzen. Wenn sich ein Monster in Verteidigungsposition befindet, werden euch bei der Zerstörung in der Battlephase keine Lebenspunkte abgezogen, außer ein Effekt definiert es. Ab fünf und mehr Sternen müsst ihr andere Monster opfern, um ein stärkeres aufs Feld zu bekommen. Es gibt auch beliebige Elemente wie Licht-, Finsternis-, Drachen- oder Kriegermonster. Eine gute Synergie ist entscheidend für einen Sieg.

Nach meiner persönlichen Ansicht lohnt sich dieses Spiel für Jung und Alt. Es ist ein Spiel, bei dem man durchaus seine grauen Zellen anstrengen muss. Schon allein, weil man beliebige Strategien entwerfen kann, um siegreich hervorzugehen. Ich bereue es jedenfalls nicht, wieder mit dem Spielen angefangen zu haben. Und ich wünsche mir persönlich in Zukunft auf Gegner zu treffen, die auch eher die älteren Regeln bevorzugen.

Yu-Gi-Oh – folgendes enthalten die Legendary Decks

In dieser Box findet ihr drei fertige Decks mit jeweils 41 Karten sowie einige tolle Foil-Karten! Das legendäre Exodia-Deck von Yugi aus der ersten Staffel der Yu-Gi-Oh! TV-Serie, das er gegen Seto Kaiba im Königreich der Duellanten einsetzte. Yugi’s Battle-City-Deck aus den folgenden Staffeln, inklusive des lang ersehnten “roten” Dunklen Magiers. Und schließlich Yugi’s Maschinen-Deck, mit dem er sich im epischen finalen Duell der Serie dem Pharao persönlich stellte. Zusätzlich zu den Decks gibt es drei exklusive Secret Rare Karten (Elektromagnetische Schildkröte, Dunkle Erneuerung und Dunkle Illusion), eine Spielmarken-Karte und sechs Sammlerkarten: die ägyptischen Götterkarten als Ultra Rare und drei Erinnerungskarten. Wenn dabei kein Nostalgie-Feeling aufkommt, weiß ich auch nicht.

Unzählige Superangebote

Taucht ein in die Welt der besten Deals für euer Gaming-Equipment! Von erstklassigen Grafikkarten bis zu blitzschnellen SSDs, von robusten Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs – all das und mehr erwartet euch zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Seite. Erschafft euch ein Gaming-Setup, das alle anderen in den Schatten stellt, und entdeckt faszinierende Gadgets und technische Geräte. Verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut!