Das Herzstück für mächtige Ryzen-CPUs! Starkes AM5-Mainboard von MSI kostet jetzt deutlich weniger

Dieses AM5-Mainboard ist wirklich ein fantastisches Herzstück, worauf man bauen kann. Nutzt jetzt das Angebot bei Cyberport.

Das MSI MPG X670E Carbon ist ein WiFi-Mainboard mit ATX-Format. Durch eine Arbeitsspeicherkapazität von bis zu 128GB kann diese Komponente eine reine Workstation-Maschine sein. Ihr könnt außerdem die mächtigen Ryzen-7000er-Serie-CPUs darin verbauen und superschnelle SSDs. Das Angebot bei Cyberport beträgt 486,90€ statt 599€. Also lasst euch dieses luxuriöse Herzstück nicht entgehen.

Mehr zum Thema Eine neue und geniale Idee könnte bald völlig verändern, wie wir unsere Gaming-PCs bauen von Benedikt Schlotmann

Dieses AM5-Mainboard ist eine High-End-Komponente

Das richtige Herzstück ist wirklich wichtig für euer Gaming-System. Es wäre fatal, wenn man sich unbewusst den falschen Grundbaustein legt und die falschen Komponenten kauft, die darauf nicht zugeschnitten sind. Kommen wir nun zu den tollen Eigenschaften!

Mit seinem Sockel AM5 unterstützt es die neuesten AMD Ryzen-Prozessoren der 7000er-Serie. Dabei könnt ihr sogar eine maximale Taktung von 6600MHz erzielen. Das ist noch längst nicht alles, es verfügt auch über 4x M.2 Slots für schnelle SSDs, einen USB-C-Anschluss für schnelle Datenübertragung, sowie HDMI und DisplayPort Anschlüsse für eine hochauflösende Bildausgabe.

Ein prächtiges Herzstück

Die maximale Arbeitsspeicherkapazität von 128GB und 4RAM-Slots sorgen für genügend Ausdauer in der Hinterhand, um hungrige Projekte umzusetzen und jede Gaming-Herausforderung zu stemmen.

Dank der Dual-Channel-Architektur bekommt ihr eine optimale Leistung und Stabilität beim Einsatz von DDR5 Speichermodulen. Durch die hochwertigen Komponenten und robuste Bauweise ist die MSI-Komponente für anspruchsvolle Gaming-PCs geeignet.

Pro Sehr zukunftssicher

Hohe Arbeitsspeicherkapazität

Unterstützt hochwertige Ryzen-CPUs der 7000er-Serie

Unterstützt die DDR5-Technologie Contra AM5 ist immer noch im Vergleich zu AM4 etwas teuer

Unzählige Superangebote

Taucht ein in die Welt der besten Deals für euer Gaming-Equipment! Von erstklassigen Grafikkarten bis zu blitzschnellen SSDs, von robusten Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs – all das und mehr erwartet euch zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Seite. Erschafft euch ein Gaming-Setup, das alle anderen in den Schatten stellt, und entdeckt faszinierende Gadgets und technische Geräte. Verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut!