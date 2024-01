Viele Spieler versuchen mittlerweile beim Bau ihres PCS störende Kabel zu verstecken, indem sie diese in Kabelkanäle stopfen oder anderweitig im Gehäuse befestigen. Das sorgt nicht nur für ein besseres Aussehen im Inneren, sondern verbessert in vielen Fällen auch den Luftfluss im Gehäuse.

Was ist das für ein Mainboard? MSI hat auf der CES 2024 zwei neue Mainboards vorgestellt: Das Z790 Projekt Zero (Intel) und das B650M Projekt Zero (AMD). Beide gehören zu einer neuen Serie von Modellen.

