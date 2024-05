5 Gründe, wieso ihr Sailor Moon auch heute noch schauen solltet

Die Outfits sind so beliebt, dass sogar das MMORPG World of Warcraft sich von ihnen hat inspirieren lassen . Von den Matrosenuniformen bis hin zur Alltagskleidung spiegeln die Sailor-Kriegerinnen die Trends der 90er-Jahre wider. Sie sind einfach nachzuahmen, weshalb die Sailor-Kriegerinnen ein beliebtes Cosplay sind. Hinzu kommt, dass der handgezeichnete Grafikstil des Animes für einen Retro-Charme sorgt, den man sich auch heute noch gut ansehen kann.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mittlerweile hat der Anime zu Sailor Moon stolze 32 Jahre auf dem Buckel. Viele Serien in dem Alter können nur noch durch die Nostalgie-Brille geschaut werden. Doch Sailor Moon ist auch heute noch ein sehenswerter Anime. MeinMMO nennt euch 5 Gründe, wieso das so ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to