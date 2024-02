Die neusten Transmog-Belohnungen in World of Warcraft sind wild. Denn ab jetzt könnt ihr ein „Magical Girl“ sein – und es sieht echt hinreißend aus.

Der Handelsposten existiert nun seit einem Jahr – und daher scheint Blizzard das ein bisschen feiern zu wollen. Denn im Februar 2024 könnt ihr nicht nur jede Menge doch eher abgedrehte Transmog-Items ergattern, sondern auch 500 zusätzliche Händlerdevisen verdienen.

Ach – und ganz nebenbei gibt es noch ein Set, mit dem ihr locker als „Sailor Moon“ durchgeht.

Was gibt es diesen Monat im Handelsposten? Der Februar steht ganz im Zeichen der Liebe – immerhin ist bald Valentinstag und damit auch das „Liebe liegt in der Luft“-Event. Beim Handelsposten scheint man dieses Motto besonders ernst zu nehmen – denn fast alle Belohnungen sind entweder strahlend pink oder haben in irgendeiner Form ein Herz-Motiv und selbst die Kampf-Haustiere sind verdammt niedlich.

Das Highlight ist aber ganz eindeutig das Transmog-Set „Gewand der Liebeshexe“. Das bekommt ihr, wenn ihr das Reisetagebuch im Februar vollständig füllt – also genügend der Aufgaben im Reisetagebuch abschließt. Dann könnt ihr im Anschluss das Set einfach aus der Kiste plündern, die ihr beim Handelsposten in Orgrimmar oder Sturmwind findet.

Mit der Liebeshexe gehen eure “Sailor Moon”-Wünsche in Erfüllung.

Das Gewand der Liebeshexe mag auf den ersten Blick nicht ganz in die World of Warcraft passen – das Aussehen erinnert eher an klassische „Magical Girl“-Designs aus dem Anime-Bereich, wie etwa bei Sailor Moon. Das bedeutet jede Menge Rüschen, kurze Röcke mit langen Strümpfen und knalligen Farben. Exakt das bietet das Gewand der Liebeshexe.

Weitere Farben des Sets sind aus dem Datamining bereits bekannt, aber es ist noch nicht klar, wie man die ergattern kann.

Was gibt es sonst noch? Abgesehen von einer dicken Wagenladung Liebe gibt es aber auch andere Belohnungen, die man sich nicht entgehen lassen sollte. So gibt es ein Spielzeug für nur schlappe 10 Händlerdevisen, mit dem ihr euren Charakter in eine hölzerne Kleiderpuppe verwandeln könnt.

Reittier-Sammler können sich die X-53 Reiserakete sichern – auch für unschlagbar günstige 100 Händlerdevisen. Dieses Mount kann einen Passagier mitnehmen und war früher mal über das „Werbt einen Freund“-System erhältlich.

Die Rakete gab es vorher nur über “Werbt einen Freund” – vor vielen Jahren.

Weil Blizzard offenbar selbst weiß, dass dieser Monat extrem reizvoll ist und viele tolle Belohnungen bietet, gibt es im Februar 2024 insgesamt 500 zusätzliche Händlerdevisen zu verdienen. Somit kommt ihr auf 1.500 Händlerdevisen (500 durch euer Abo, 1.000 die ihr euch erspielen könnt).

Der perfekte Zeitpunkt, um ordentlich shoppen zu gehen – oder die Devisen für die Zukunft anzusparen.

Wie lange kann man sich die Belohnungen verdienen? Wie üblich ist das Angebot des Handelspostens für den ganzen Monat aktiv – also bis zum 29. Februar. Danach rotiert das Angebot und es gibt neue Gegenstände. Wenn eure Händlerdevisen für ein bestimmtes Item allerdings nicht ausreichen, könnt ihr das „einfrieren“ und so in den nächsten Monat mitnehmen.

Was haltet ihr von den Belohnungen des Handelspostens und werdet ihr nun auch als „Magical Girl“ durch Azeroth streifen?

