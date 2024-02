Nach Mount-Sorge sagt WoW: „Das kommt nicht in den Handelsposten“

Andere argumentieren damit, dass derlei auch zu Frustration führen kann, wenn es in Spielen Belohnungen gibt, an die man niemals herankommen kann. Phenomenon vom Community Council schreibt dazu etwa:

Was sagt die Community dazu? In der WoW-Community sieht man diese Sache mit geteilter Meinung. Manch einer ist der Ansicht, dass solche Prestige-Belohnungen aus vergangenen Tagen exklusiv bleiben sollten – und das für immer. Wer nicht dabei gewesen ist, soll sie auch niemals nachträglich erhalten können.

In der Regel ist das ein Zeichen dafür, dass ein Gegenstand früher oder später in den Handelsposten kommt.

Was war der Aufreger? Vor einigen Tagen haben die Dataminer von WoWhead in den Spieldaten eine neue Information gefunden . Während eines Hotfixes hatte Blizzard nicht nur die neuen Gegenstände des Handelspostens für den Februar in das Spiel gebracht, sondern auch einem sehr alten Reittier plötzlich einen Wert in Händlerdevisen verpasst.

Vor einigen Tagen ging ein Raunen durch die Reittier-Fans von World of Warcraft. Denn ihre liebsten Schätze hatten drastisch an Wert verlieren können. Doch Blizzard hat sich schnell gemeldet und klargestellt: Nein, alles gut.

