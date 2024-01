WoW vergreift sich am Heiligsten: Eure seltensten Mounts kann man bald wohl kaufen

Die seltensten Reittiere in World of Warcraft könnten ihren Wert verlieren. Ein erster Hinweis wurde nun gefunden – und alle diskutieren wild.

Dass im Handelsposten von World of Warcraft auch alte Belohnungen wieder auftauchen, das freut die meisten Champions von Azeroth. Doch jetzt hat Blizzard einem Gegenstand einen Wert verpasst, der diese Ansicht ins Wanken bringt. Denn ein Mount, das es nur für eine besondere Leistung gab, könnte jetzt wieder erhältlich werden – und damit könnten die Entwickler eine grundsätzliche Regel brechen.

Was wurde gefunden? In einem neuen Hotfix hatte Blizzard frische Gegenstände in die World of Warcraft gebracht. Darunter befinden sich viele Items, die mit hoher Wahrscheinlichkeit am 1. Februar im Handelsposten landen.

Doch der Hotfix hat intern auch eine andere Sache geändert, wie Dataminer festgestellt haben. Das Reittier „Zügel des Kriegswolfs der Kor’kron“ hat plötzlich einen Wert in Händlerdevisen erhalten – nämlich stolze 7.899 Händlerdevisen.

Im Spiel hat der Reitwolf einen Wert für Händlerdevisen.

Was ist das für ein Reittier? Bei dem Kriegswolf der Kor’kron handelt es sich um einen Reitwolf, wie ihn die Elite-Truppen von Garrosh Höllschrei zu seiner Zeit als Kriegsfürst der Horde verwendet haben.

Den Wolf gab es damals zu den Zeiten von „Mists of Pandaria“ nur für Spielerinnen und Spieler, die den Erfolg „Der Zeit voraus: Garrosh Höllschrei“ errungen haben, also den Raidboss auf normal oder höher bezwangen, bevor der Patch 6.0 live geht.

Es ist somit eines der Prestige-Reittiere, die man sich über eine besondere Leistung verdient hat.

Wie wahrscheinlich ist das? Das wird gerade auch in der Community angeregt diskutiert. Denn obwohl Blizzard angekündigt hat, dass man „nicht mehr erhältliche Gegenstände“ auch über den Handelsposten anbieten möchte, würden die Zügel des Kriegswolfs der Kor’kron hier einen Präzedenzfall schaffen. Denn bisher kamen über den Handelsposten lediglich Belohnungen zurück, die es etwa durch das eingestellte Sammelkartenspiel oder andere temporäre Aktionen gab.

Wenn nun auch Reittier betroffen sind, die man sich nur durch eine ganz besondere Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt erhalten konnte – wie eben das Abschließen eines Raids auf hoher Schwierigkeit zum aktuellen Content – dann könnte das Fans verärgern. Immerhin galten diese Belohnungen bisher stets als Beleg, um sagen zu können: „Seht her, ich habe damals aktiv gespielt und war ganz vorne mit dabei.“

Da der Wert von 7.899 Händlerdevisen allerdings so exorbitant hoch ist, könnte es sich auch schlicht um einen Fehler handeln. In jedem Fall ist es sonderbar, dass der Kriegswolf der Kor’kron plötzlich mit einem Preis versehen wurde. Ob er tatsächlich über den Handelsposten erhältlich sein wird, das bleibt wohl abzuwarten.

Fändet ihr es gut, wenn der Kor’kron-Wolf auf diese Weise wieder ins Spiel kommt? Oder wäre das ungerecht allen gegenüber, die ihn sich damals hart verdient haben?

WoW verkauft gerade auch ganz andere Dinge – nämlich sehr starke Ausrüstung für Twinks!