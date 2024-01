WoW verkauft jetzt Twink-Ausrüstung auf Itemlevel 441 – perfekt für Zweit-Chars

Ihr wollt eure Zweit-Charaktere in World of Warcraft schnell und unkompliziert ausrüsten? Das geht nun ganz schnell, denn ein neuer Händler macht es möglich.

In World of Warcraft Dragonflight ist das Nachziehen von Twinks so einfach, wie nie zuvor. Innerhalb nur weniger Stunden kann man die Stufen von 60 bis 70 abschließen und dann in das Endgame vordringen – zumindest, wenn man halbwegs schnell solide Ausrüstung findet. Gerade für den Smaragdgrünen Traum, wo die Feinde doch etwas härter zuschlagen, lohnt sich Ausrüstung, die bereits jenseits von Itemlevel 420 ist.

Für alle, die einen gut ausgestatteten Hauptcharakter haben, gibt es daher nun eine Methode, um Twinks richtig starke Ausrüstung zu schicken. Seit heute (24.01.2024) verkauft ein Händler neue Waren.

Was ist das für Ausrüstung? Die Kiste „Dreaming Equipment Chest“ ist beim Kauf an den Account gebunden und kann demnach an andere Charaktere verschickt werden. Sobald die Kiste „benutzt“ wird, gibt es ein tragbares Item mit Gegenstandsstufe 441 – also bereits ziemlich hoch und deutlich besser als alles, was man etwa aus Weltquests erhalten kann.

Jede Kiste kostet 350 Flugsteine, sodass ihr bei einem Cap von 2.000 Flugsteinen insgesamt 5 Kisten kaufen könnt.

Die Ausrüstung ist übrigens „Veteran“ und kann demnach noch bis Itemlevel 463 aufgewertet werden.

Wo findet man den Händler? Der Händler ist Lindormi. Das ist der Drachen in Gestalt einer Pandarin, vor der Bank von Valdrakken. Die meisten dürften sie bereits kennen, da sie eure Schlüsselsteine umtauscht oder euch einen Stein gibt, falls ihr euren verlegt habt. Besucht sie und bittet sie, mit euch zu handeln, um Zugriff auf die neuen Kisten zu haben.

Lindormi dürften viele von euch schon kennen – jetzt verkauft sie auch Ausrüstung.

Beachtet, dass ihr zum Kauf dieser Kiste mindestens eine Wertung im Bereich „Mythisch+“ von 1.000 haben müsst. Da die aktuelle Saison aber vergleichsweise einfach ist, sollte sich das mit wenigen Dungeon-Besuchen erzielen lassen.

Für wen lohnt sich das? Die Kiste ist vor allem für Spielerinnen und Spieler interessant, die ihren Hauptcharakter bereits weitestgehend ausgerüstet haben oder permanent nahe der Obergrenze von 2.000 Flugsteinen anzutreffen sind. In dem Fall kann man gemütlich ein paar Kisten kaufen und an Twinks schicken, die sich dann über starke Ausrüstung freuen, sobald sie Stufe 70 erreichen.

Gegenstände mit Itemlevel 441 sorgen bereits dafür, dass man einige „Mythisch+“-Dungeons auf niedriger Stufe angehen kann oder auch gleich in den Raid Amirdrassil, Hoffnung des Traums auf normaler Schwierigkeit einsteigen kann.

Wenn ihr also zu viele Flugsteine habt – jetzt ist die Zeit gekommen, um eure Twinks mit solider Ausrüstung zu bestücken, damit sie gleich im Endgame durchstarten können.

Heute gingen auch eine Menge Buffs für viele Klassen live – habt ihr die auf dem Schirm?