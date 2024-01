WoW: 7 Klassen kriegen starke Buffs, DPS und Heiler jubeln

Mächtige Buffs stehen in World of Warcraft an. Paladine jubeln, aber auch Schatten-Priester und 5 weitere Klassen.

Obwohl die Saison 3 von World of Warcraft Dragonflight bereits viele Wochen läuft, ist die Balance noch immer nicht perfekt. Einige Klassen stehen deutlich hinter den anderen zurück und manche Spezialisierungen sind kaum zu gebrauchen – zumindest im hochstufigen PvE-Bereich, bei dem es um jeden Prozentpunkt Leistung geht. Blizzard dreht hier an der Balance und ändert mehrere Klassen. Es gibt ausschließlich Buffs, um die schlechteren Spezialisierungen näher an die anderen heranzuführen.

Das Wichtigste in Kürze:

7 Klassen bekommen Buffs, teilweise in mehreren oder gar allen Spezialisierungen.

Die Buffs betreffen vor allem DPS-Spezialisierungen.

Es gibt keine Nerfs.

Druiden-Heiler erhalten massiv reduzierte Manakosten für ihre Zauber.

Krieger- und Todesritter-Tanks werden etwas stabiler.

WoW: Alle Buffs an den Klassen am 24.01.2024

Sämtliche Änderungen, die am 24.1. live gehen, haben wir hier im Detail für euch:

Todesritter

Blut Knochenschild gewährt nun Rüstung basierend auf 80 % der Stärke (vorher 70 %).

Frost Sämtlicher Schaden wird um 4 % erhöht. Nicht im PvP aktiv.

Unheilig Sämtlicher Schaden des Todesritters und seines Begleiters wird um 4 % erhöht. Nicht im PvP aktiv.



Druide

Wildheit Zerfetzen verursacht nun 10 % mehr Schaden. Nicht im PvP aktiv. Der periodische Schaden von Krallenhieb wird um 5 % erhöht. Nicht im PvP aktiv. Urzorn verursacht nun 10 % mehr Schaden. Nicht im PvP aktiv. Wilde Raserei verursacht nun 5 % mehr Schaden. Nicht im PvP aktiv. Mondinspiration verursacht nun 10 % mehr Schaden. Unbändige Wildheit verursacht nun 25 % mehr Schaden.

Wiederherstellung Rasche Heilung kostet nun 1,4 % des Grundmanas (vorher 1,6 %). Hainwächter kostet nun 1 % des Grundmanas (vorher 1,2 %). Wildwuchs kostet nun 3,8 % des Grundmanas (vorher 4 %). Nachwachsen kostet nun 2,8 % des Grundmanas (vorher 3,2 %). Erblühen kostet nun 3 % des Grundmanas (vorher 3,2 %).



Jäger

Überleben Sämtlicher Schaden des Jägers und seines Begleiters wird um 4 % erhöht.



Paladin

Heilig Schild der Rechtschaffenen verursacht nun 30 % mehr Schaden. Weihe verursacht nun 30 % mehr Schaden.

Vergeltung Aschewelle verursacht nun 20 % mehr Schaden. Nachstrom der Wahrheit verursacht nun 28 % mehr Schaden. Lodernde Flammen verursacht nun 28 % mehr Schaden. Klinge der Gerechtigkeit verursacht 20 % mehr Schaden. Letztes Urteil verursacht nun 10 % mehr Schaden.



Priester

Heilig Segenswort: Heiligung heilt nun 25 % mehr Lebenspunkte. Heilung heilt nun 25 % mehr Lebenspunkte. Blitzheilung heilt nun 15 % mehr Lebenspunkte. Segenswort: Züchtigung verursacht nun 30 % mehr Schaden. Heilige Pein verursacht nun 30 % mehr Schaden. Schattenwort: Schmerz verursacht nun 15 % mehr Schaden.

Schatten Gedankenschlag verursacht nun 10 % mehr Schaden. Verschlingende Seuche verursacht nun 10 % mehr Schaden. Schattenhafte Erscheinung verursacht nun 20 % mehr Schaden. Psychische Verbindung sorgt nun dafür, dass 30 % des Schadens aller Einzelziel-Zauber auf Feinde übertragen wird, die mit Vampirberührung belegt sind (vorher 25 %).



Schattenpriester bekommen Buffs – bereits mehrfach in Folge.

Schamane

Wiederherstellung Sämtliche verursachte Heilung wird um 5 % erhöht. Nicht im PvP aktiv. Lavaeruption verursacht nun 20 % mehr Schaden. Flammenschock verursacht nun 20 % mehr Schaden. Blitzschlag verursacht nun 20 % mehr Schaden.



Krieger

Waffen Spalten verursacht nun 10 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Schreckenshiebe verursacht nun 30 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Tiefe Wunden verursacht nun 15 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Amirdrassil-Set-4er-Bonus: Der Bonusschaden des betroffenen Donnerknalls steigt auf 200 % (vorher 100 %). Gilt nicht im PvP.

Schutz Frontkämpfer gewährt nun 40 % Ausdauer (zuvor 35 %). Zähne zusammenbeißen absorbiert nun 5 % mehr Schaden.



Zusätzlich zu den Änderungen hier gibt es noch weitere Anpassungen, die lediglich für PvP gelten. Diese könnt ihr im offiziellen WoW-Forum einsehen.

Wann geht das live? Die Änderungen gehen mit den Wartungsarbeiten am Mittwoch live, also am 24. Januar 2024. Nach den morgendlichen Server-Wartungen sind die Änderungen aktiv, sodass ihr in der neuen Woche in Dungeons und Raids direkt von den Buff profitieren könnt.

Sind dann alle Klassen zufrieden? Das bleibt abzuwarten. Die Buffs sorgen auf jeden Fall dafür, dass die bisher wohl schlechtesten Klassen deutlich besser in der Leistung aussehen. Allerdings gibt es auch einige Spezialisierungen, die sehnsüchtig auf ein Rework und damit eine großangelegte Änderung an ihren Talenten warten – etwa der Windläufer-Mönch, der vom Aussterben bedroht ist.